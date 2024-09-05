Зірка "Бітлджуса" Майкл Кітон через 50 років вирішив відмовитися від сценічного псевдоніма (фото)

Майкл Кітон узяв псевдонім через правила Гільдії кіноакторів США. Він — не єдиний актор, який використовує сценічне ім'я замість справжнього.

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Американський актор Майкл Кітон, відомий як виконавець ролей Бетмена і Бітлджуса в однойменних фільмах режисера Тіма Бертона, вирішив відмовитися від сценічного псевдоніма і використовувати своє справжнє ім'я, повідомляє Hello.

Під ім'ям Майкл Кітон актор знімався майже 50-років. Актор оголосив, що відмовляється від сценічного імені на користь імені, "даного йому при народженні". Тепер у титрах він буде вказаний як Майкл Кітон Дуглас. Однак, справжнє ім'я зірки "Бетмена" вже добре відоме мільйонам людей, оскільки його носить не хто інший, як Майкл Дуглас.

На початку кар'єри йому довелося взяти псевдонім через правила Гільдії кіноакторів, згідно з якими два члени не можуть мати однакове ім'я, а зірка "Основного інстинкту" Майкл Дуглас уже був її членом. "Я переглядав... не пам'ятаю, чи був це телефонний довідник... Напевно, я подумав: "Не знаю, дайте мені що-небудь придумати". Побачивши прізвище Кітон, я подумав: "О, це звучить розумно", — пригадав 73-річний актор, як обрав собі псевдонім.

Актор Майкл Кітон Фото: Вiкiпедiя

Він планував використовувати комбінацію свого сценічного імені та справжнього імені у своєму фільмі 2023 року "Нокс іде", але зізнався, що "забув" про це через свої обов'язки щодо режисури та виконання головної ролі у фільмі.

Майкл не перший актор, який використовує сценічний псевдонім замість свого справжнього імені. Акторка Емма Стоун народилася під ім'ям Емілі Джин Стоун, але їй також довелося відмовитися від свого імені після того, як вона вступила в Гільдію кіноакторів і дізналася, що є ще одна дівчина з таким самим псевдонімом. Зірка фільму "Стервелла" нещодавно зізналася, що "хотіла б", щоб до неї зверталися за її справжнім ім'ям, коли це можливо. "Я б хотіла бути Емілі", — якось заявила зірка. Також актриса Різ Візерспун насправді Лора Джин Різ Візерспун, але перед початком акторської кар'єри в 1990-х роках вона скоротила своє ім'я до дівочого прізвища своєї матері.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що вийшов перший трейлер фільму Тіма Бертона "Бітлджус 2". Через 46 років Тім Бертон випустив продовження знаменитого комедійного фільму жахів. Режисер повернув у кадр Вайнону Райдер, Кетрін О'Хару і Майкла Кітона, які зіграли в першому фільмі.