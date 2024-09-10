Ким Кардашьян выгуливала собаку Мадонны взамен на украшения, –СМИ

Семья Кардашьян жила по соседству с поп-иконой, и Ким с удовольствием выполняла поручения Мадонны.

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42-летняя бизнесвумен, миллиардерша и владелица аккаунта в Instagram с 361 миллионом подписчиков Ким Кардашьян в детские годы выгуливала собаку поп-певицы Мадонны, а та дарила ей свою бижутерию. Об этом звезда реалити-шоу рассказала в документальном фильме Disney+ под названием "В Vogue: 90-ые".

В беседе с журналистами Ким вспомнила, как она соседствовала с музыкальной иконой. Тогда ей было восемь лет. Вместе со своей старшей сестрой Кортни она часто получала поручение о выгуле собаки Мадонны.

В качестве оплаты вместо денег певица подарила им свои культовые неоновые браслеты.

"Однажды я пошла выгуливать собаку Мадонны, а она принесла коробку из-под обуви и отдала ее мне и Кортни. Мы открыли коробку, и там были сплошные неоновые резиновые браслеты, и она сказала: "Вот, девочки, я уже прошла этот период", и мы пошли в школу, и мы были одеты во все это неоновое, и все говорили: "О Боже, где ты это взяла?" И мы такие: "Мадонна дала мне это", и они такие: "Да, конечно", и я такая: "Нет, серьезно, Мадонна дала мне это!"" – говорит Кардашьян.

Фильм "В Vogue: 90-ые" представляет собой звездный взгляд на индустрию моды за десятилетие. В нем рассказывается о бывших редакторах Vogue, включая Эдварда Эннинфула и Анну Винтур, а также о таких знаменитостях как супермодель Наоми Кэмпбелл, актриса Гвинет Пэлтроу и звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер.

В нем также снялась дизайнер Стелла Маккартни, которая рассказала о привилегиях, которые она имела, будучи дочерью звезды "The Beatles" Пола.

Слова Ким прозвучали после того, как Анна Винтур сказала, что, став редактором Vogue в 1989 году, она решила взять новое направление, посмотрев, на кого молодежь равняется как на икон стиля.

В свою очередь британская супермодель Кейт Мосс рассказала об "ужасных оскорблениях", которые она получила от родителей девочек-анорексиков из-за ее печально известного образа "героинового шика" в 90-ых. Кейт вспоминала, что люди подходили к ней на улице и обвиняли ее в пропаганде расстройств пищевого поведения.

"Я думаю, потому что я была просто худой, а люди не привыкли видеть худых. Но если бы я была более пышной, это не было бы такой большой проблемой. Просто моя фигура отличалась от моделей до меня", – рассказала Мосс.

Этот образ стал популярным после того, как Ким, которой тогда было 19 лет, позировала в нижнем белье для июньского выпуска Vogue 1993 года.

Ранее Фокус писал, что двойник Ким Кардашьян рассказала о тяжелом побочном эффекте увеличения ягодиц.