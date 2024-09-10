Кім Кардаш'ян вигулювала собаку Мадонни в обмін на прикраси, -ЗМІ

Сім'я Кардаш'ян жила по сусідству з поп-іконою, і Кім із задоволенням виконувала доручення Мадонни.

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42-річна бізнесвумен, мільярдерка і власниця акаунта в Instagram з 361 мільйоном підписників Кім Кардаш'ян у дитячі роки вигулювала собаку поп-співачки Мадонни, а та дарувала їй свою біжутерію. Про це зірка реаліті-шоу розповіла в документальному фільмі Disney+ під назвою "У Vogue: 90-ті".

У бесіді з журналістами Кім згадала, як вона жила по сусідству з музичною іконою. Тоді їй було вісім років. Разом зі своєю старшою сестрою Кортні вона часто отримувала доручення про вигул собаки Мадонни.

Як оплату замість грошей співачка подарувала їм свої культові неонові браслети.

"Одного разу я пішла вигулювати собаку Мадонни, а вона принесла коробку з-під взуття і віддала її мені і Кортні. Ми відкрили коробку, і там були суцільні неонові гумові браслети, і вона сказала: "Ось, дівчатка, я вже пройшла цей період", і ми пішли до школи, і ми були вдягнені у все це неонове, і всі говорили: "О Боже, де ти це взяла?" І ми такі: "Мадонна дала мені це", і вони такі: "Так, звичайно", і я така: "Ні, серйозно, Мадонна дала мені це!"" — каже Кардаш'ян.

Фільм "У Vogue: 90-ті" являє собою зоряний погляд на індустрію моди за десятиліття. У ньому розповідається про колишніх редакторів Vogue, включно з Едвардом Еннінфулом і Анною Вінтур, а також про таких знаменитостей, як супермодель Наомі Кемпбелл, акторка Гвінет Пелтроу і зірка "Сексу у великому місті" Сара Джессіка Паркер.

У ньому також знялася дизайнерка Стелла Маккартні, яка розповіла про привілеї, які вона мала, будучи донькою зірки "The Beatles" Пола.

Слова Кім прозвучали після того, як Анна Вінтур сказала, що, ставши редактором Vogue 1989 року, вона вирішила взяти новий напрямок, подивившись, на кого молодь рівняється як на ікон стилю.

Натомість британська супермодель Кейт Мосс розповіла про "жахливі образи", які вона отримала від батьків дівчаток-анорексиків через її сумнозвісний образ "героїнового шику" в 90-их. Кейт згадувала, що люди підходили до неї на вулиці і звинувачували її в пропаганді розладів харчової поведінки.

"Я думаю, тому що я була просто худою, а люди не звикли бачити худих. Але якби я була більш пишною, це не було б такою великою проблемою. Просто моя фігура відрізнялася від моделей до мене", — розповіла Мосс.

Цей образ став популярним після того, як Кім, якій тоді було 19 років, позувала в спідній білизні для червневого випуску Vogue 1993 року.

Раніше Фокус писав, що двійник Кім Кардаш'ян розповіла про важкий побічний ефект збільшення сідниць.