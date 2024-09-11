Дакота Джонсон подогрела слухи о расставании с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

Дакота никак не комментирует циркулирующую вокруг ее жизни информацию. Хранит молчание и Крис Мартин.

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34-летняя голливудская актриса Дакота Джонсон дала повод таблоидам вновь заговорить о том, что в ее отношениях с женихом, фронтменом Coldplay Крисом Мартином, все далеко не безоблачно. Она появилась на публике без обручального кольца стоимостью свыше $440 тысяч долларов, пишет Mail Online.

Дакота посетила ежегодный благотворительный ужин фонда Kering Foundation "Забота о женщинах", позируя перед фотографами на красной дорожке в полупрозрачном платье Gucci, и многие заметили, что на ее безымянном пальце нет кольца, подаренного ей на помолвку в 2020 году Крисом.

Фото: Getty Images

Актриса и певец встречаются с 2017 года. Несмотря на то, что помолвка пары была четыре года назад, только в марте этого года их благословила бывшая жена Криса Гвинет Пэлтроу и двое их детей Эппл и Мозес.

Что именно произошло между влюбленными, неизвестно, однако несколько месяцев назад в сети появился пост, в котором фанатка Coldplay рассказала, что Мартин подвез ее и отметил, что он "свободен".

В июне источники сообщили, что пара все еще "крепка", поскольку Дакота посетила фестиваль Гластонбери, чтобы посмотреть выступление Coldplay. Однако всего несколько недель спустя она опубликовала фотографию сценария своего нового фильма "Daddio", и на ее пальце не было обручального кольца.

В прошлом месяце ее снова сфотографировали без кольца, когда она выгуливала собаку в Малибу, пока 47-летний Крис выступал в Германии.

Источник утверждал, что они отменили помолвку и расстались навсегда после того, как "отдалились друг от друга".

"Крис и Дакота отчаянно пытались на протяжении последних нескольких месяцев наладить свои отношения. Они всегда будут любить друг друга, но оба пришли к выводу, что отношения не могут быть долгосрочными. Они оба занятые люди… и у обоих есть личные приоритеты, увлечения и рабочие обязательства, которые естественным образом не переплетаются друг с другом. Они хотели, чтобы это сработало, но не получилось, и теперь они поняли, что лучше двигаться дальше", – цитируют СМИ слова инсайдеров.

На прошлой неделе представитель актрисы опроверг информацию об их расставании, заявив: "Сообщения не соответствуют действительности. Они счастливы вместе".

В 2019 году Дакота и Крис уже расставались Причиной стало желание музыканта иметь детей, которые в планы Джонсон пока не входили. Правда, спустя некоторое время, они снова сошлись.

Мартин расстался с женой-актрисой Гвинет Пэлтроу, матерью его двоих детей, в марте 2014 года после десяти лет брака. Знаменитая пара описала свое расставание в то время как "сознательное" и оформила развод в июле 2016 года.

Ранее Фокус писал, что обрученная Дакота Джонсон целовалась на публике с другим мужчиной.