Дакота Джонсон підігріла чутки про розставання з колишнім чоловіком Гвінет Пелтроу

Дакота ніяк не коментує інформацію, що циркулює навколо її життя. Зберігає мовчання і Кріс Мартін.

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34-річна голлівудська акторка Дакота Джонсон дала привід таблоїдам знову заговорити про те, що в її стосунках з нареченим, фронтменом Coldplay Крісом Мартіном, все далеко не безхмарно. Вона з'явилася на публіці без обручки вартістю понад $440 тисяч доларів, пише Mail Online.

Дакота відвідала щорічну благодійну вечерю фонду Kering Foundation "Турбота про жінок", позуючи перед фотографами на червоній доріжці в напівпрозорій сукні Gucci, і багато хто помітив, що на її безіменному пальці немає каблучки, яку подарував їй на заручини 2020 року Кріс.

Фото: Getty Images

Актриса і співак зустрічаються з 2017 року. Незважаючи на те, що заручини пари були чотири роки тому, тільки в березні цього року їх благословила колишня дружина Кріса Гвінет Пелтроу і двоє їхніх дітей Еппл і Мозес.

Що саме сталося між закоханими, невідомо, проте кілька місяців тому в мережі з'явився пост, у якому фанатка Coldplay розповіла, що Мартін підвіз її і зазначив, що він "вільний".

У червні джерела повідомили, що пара все ще "міцна", оскільки Дакота відвідала фестиваль Гластонбері, щоб подивитися виступ Coldplay. Однак лише кілька тижнів потому вона опублікувала фотографію сценарію свого нового фільму "Daddio", і на її пальці не було обручки.

Минулого місяця її знову сфотографували без обручки, коли вона вигулювала собаку в Малібу, поки 47-річний Кріс виступав у Німеччині.

Джерело стверджувало, що вони скасували заручини і розлучилися назавжди після того, як "віддалилися одне від одного".

"Кріс і Дакота відчайдушно намагалися протягом останніх кількох місяців налагодити свої стосунки. Вони завжди будуть любити одне одного, але обидва дійшли висновку, що стосунки не можуть бути довгостроковими. Вони обидва зайняті люди... і в обох є особисті пріоритети, захоплення і робочі зобов'язання, які природно не переплітаються один з одним. Вони хотіли, щоб це спрацювало, але не вийшло, і тепер вони зрозуміли, що краще рухатися далі", — цитують ЗМІ слова інсайдерів.

Минулого тижня представник актриси спростував інформацію про їхнє розставання, заявивши: "Повідомлення не відповідають дійсності. Вони щасливі разом".

У 2019 році Дакота і Кріс уже розлучалися Причиною стало бажання музиканта мати дітей, які в плани Джонсон поки що не входили. Щоправда, через деякий час, вони знову зійшлися.

Мартін розлучився з дружиною-актрисою Гвінет Пелтроу, матір'ю його двох дітей, у березні 2014 року після десяти років шлюбу. Знаменита пара описала своє розставання на той час як "свідоме" і оформила розлучення в липні 2016 року.

Раніше Фокус писав, що заручена Дакота Джонсон цілувалася на публіці з іншим чоловіком.