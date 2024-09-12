Финалистку конкурса "Мисс Швейцария" задушил и измельчил в блендере ее муж, – СМИ

В соцсетях Кристина демонстрировала свою идеальную семейную жизнь, поэтому такое жестокое убийство модели ее мужем стало для всех настоящим шоком.

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Муж 38-летней бывшей модели и финалистки конкурса "Мисс Швейцария" Кристины Йоксимович по имени Томас, подозреваемый в убийстве жены, получил апелляцию об освобождении из-под стражи, отклоненную Федеральным судом в Лозанне 11 сентября, сообщает BZ Basel. Судья вынес решение против освобождения Томаса.

Согласно постановлению Федерального суда, у преступника имеются "конкретные признаки психического заболевания". Суд по принудительным мерам Базелланда и кантональный суд уже отказали этому мужчине в просьбе об освобождении из тюрьмы или в жалобе на отрицательное решение. Теперь Федеральный суд поддерживает решение суда низшей инстанции и ссылается на предыдущие расследования.

Мать двоих детей была найдена мертвой в своем доме в Биннингене, недалеко от Базеля (Швейцария) 13 февраля этого года. Согласно отчету полиции, предполагаемый преступник задушил жертву, а затем изрубил тело. Некоторые части тела он измельчил ручным блендером, а затем растворил в химическом составе.

Уже на следующий день в качестве подозреваемого полиция задержала ее мужа.

Кристина с мужем Томасом Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

Томас признался в убийстве Кристины во время реконструкции преступления в марте, однако позже на слушаниях по делу уверял следователей, что он защищался от женщины, которая напала на него с ножом. Затем он говорил, что нашел ее тело в прачечной и "в панике" расчленил его.

Судебно-медицинская экспертиза опровергла слова мужчины о самообороне. Скурпулезность, с которой тот убивал свою жертву, а затем избавлялся от ее тела, убедили экспертов в обратном.

"Все его поведение 13 февраля 2024 года говорит о массовой готовности заявителя применять насилие, иногда с садистско-социопатическими чертами", – гласит отчет.

По данным предыдущих расследований, предполагаемый преступник после убийства жены проявил "заметно высокий уровень криминальной энергии, отсутствие сочувствия и хладнокровия" и пытался скрыть преступление.

Также стало известно, что ранее Томас уже проявлял насилие по отношению к Кристине и неоднократно душил ее.

Йосимович победила на конкурсе "Мисс Северо-Западная Швейцария" и в 2007 году стала финалисткой конкурса "Мисс Швейцария", а корона досталась Аманде Амманн. Позже она открыла собственный бизнес в качестве тренера по дефиле и была наставницей модели Доминик Риндеркнехт для конкурса "Мисс Вселенная" в 2013 году.

Кристина Йоксимович с дочкой Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

Кроме моделей, Кристина преподавала и для деловых женщин: учила правильно себя подавать, навыкам коммуникации и стилю.

Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

За Томаса Кристина, которая была родом из Биннингена и имела сербские корни, вышла замуж в августе 2017 года. Они жили на Вилланхюгеле в просторном доме с видом на весь Базель, а в соцсетях демонстрировали жизнь идеальной семьи со своими двумя дочерьми. Сейчас девочки находятся под присмотром.

Всего за несколько недель до смерти Йоксимович опубликовала пост в Instagram, на котором она и Томас были на "парном отдыхе" на озере Люцерн. По словам друзей, незадолго до трагедии в отношениях супругов "случился кризис".

Две маленькие дочери пары остались без родителей Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

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