Фіналістку конкурсу "Міс Швейцарія" задушив і подрібнив у блендері її чоловік, — ЗМІ

У соцмережах Крістіна демонструвала своє ідеальне сімейне життя, тому таке жорстоке вбивство моделі її чоловіком стало для всіх справжнім шоком.

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Чоловік 38-річної колишньої моделі та фіналістки конкурсу "Міс Швейцарія" Крістіни Йоксімович на ім'я Томас, підозрюваний у вбивстві дружини, отримав апеляцію про звільнення з-під варти, відхилену Федеральним судом у Лозанні 11 вересня, повідомляє BZ Basel. Суддя виніс рішення проти звільнення Томаса.

Згідно з постановою Федерального суду, у злочинця є "конкретні ознаки психічного захворювання". Суд із примусових заходів Базелланда і кантональний суд уже відмовили цьому чоловікові в проханні про звільнення з в'язниці або в скарзі на негативне рішення. Тепер Федеральний суд підтримує рішення суду нижчої інстанції і посилається на попередні розслідування.

Матір двох дітей було знайдено мертвою у своєму будинку в Біннінгені, недалеко від Базеля (Швейцарія) 13 лютого цього року. Згідно зі звітом поліції, ймовірний злочинець задушив жертву, а потім порубав тіло. Деякі частини тіла він подрібнив ручним блендером, а потім розчинив у хімічному складі.

Уже наступного дня як підозрюваного поліція затримала її чоловіка.

Крістіна з чоловіком Томасом Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

Томас зізнався у вбивстві Крістіни під час реконструкції злочину в березні, проте пізніше на слуханнях у справі запевняв слідчих, що він захищався від жінки, яка напала на нього з ножем. Потім він говорив, що знайшов її тіло в пральні і "в паніці" розчленував його.

Судово-медична експертиза спростувала слова чоловіка про самооборону. Ретельність, з якою той вбивав свою жертву, а потім позбувався її тіла, переконали експертів у зворотному.

"Уся його поведінка 13 лютого 2024 року свідчить про масову готовність заявника застосовувати насильство, іноді із садистсько-соціопатичними рисами", — йдеться у звіті.

За даними попередніх розслідувань, імовірний злочинець після вбивства дружини виявив "помітно високий рівень кримінальної енергії, відсутність співчуття і холоднокровності" і намагався приховати злочин.

Також стало відомо, що раніше Томас уже виявляв насильство щодо Крістіни і неодноразово душив її.

Йоксимович перемогла на конкурсі "Міс Північно-Західна Швейцарія" і 2007 року стала фіналісткою конкурсу "Міс Швейцарія", а корона дісталася Аманді Амманн. Пізніше вона відкрила власний бізнес як тренерка з дефіле і була наставницею моделі Домінік Ріндеркнехт для конкурсу "Міс Всесвіт" у 2013 році.

Крістіна Йоксимович із донькою Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

Крім моделей, Крістіна викладала і для ділових жінок: вчила правильно себе подавати, навичкам комунікації та стилю.

Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

За Томаса Крістіна, яка була родом із Біннінгена і мала сербське коріння, вийшла заміж у серпні 2017 року. Вони мешкали на Вілланхюгелі в просторому будинку з видом на весь Базель, а в соцмережах демонстрували життя ідеальної сім'ї зі своїми двома доньками. Зараз дівчатка перебувають під наглядом.

Лише за кілька тижнів до смерті Йоксимович опублікувала пост в Instagram, на якому вона і Томас були на "парному відпочинку" на озері Люцерн. За словами друзів, незадовго до трагедії у стосунках подружжя "сталася криза".

Дві маленькі доньки пари залишилися без батьків Фото: Kristina Joksimovic/Instagram

Раніше Фокус писав, що відомо про нову "Міс Всесвіт Україна" Аліну Пономаренко.