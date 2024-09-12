Не дал спрыгнуть с моста: Джон Бон Джови предотвратил самоубийство женщины (видео)

Во время съемок клипа певец совершил героический поступок. Джон Бон Джови спас незнакомку, убедив ее не совершать суицид.

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Американский музыкант, певец, рок-легенда Джон Бон Джови смог предотвратить самоубийство незнакомой женщины, убедив ее не прыгать с моста. Об инциденте и героическом поступке звезды 11 сентября сообщило управление полиции города Нэшвилл, США.

Исполнитель "It's My Life" снимал видеоклип на свою песню "People's House" на пешеходном мосту Джона Сайгенталера в Мьюзик-Сити. В какой-то момент Джон Бон Джови заметил женщину, которая, видимо, попала в беду и решилась на отчаянный шаг: она перелезла через перила и готовилась спрыгнуть со знаменитого моста. Джон отреагировал на критическую ситуацию, подошел к незнакомке и заговорил с ней. Ему удалось убедить ее не совершать самоубийство. Музыкант с помощью другого прохожего перетащили женщину через перила на главную часть моста. 62-летний Бон Джови продолжил с ней разговор пока не приехали спасатели и полицейские.

Джон никак не комментирует свой героический поступок, но начальник полиции Нэшвилла Джон Дрейк похвалил певца за быстрые действия и отметил, что "мы все должны помогать друг другу обеспечивать безопасность". Неясно, что именно Бон Джови сказал незнакомке, но известно, что гитарист прошел обширную подготовку по взаимодействию с людьми, находящимися в кризисной ситуации, благодаря своему фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation.

Ранее, 29 мая, Джон Бон Джови впервые прокомментировал свадьбу сына Джейка. Музыкант познакомился с невестой сына в прошлом году, и она покорила его своим трудолюбием.