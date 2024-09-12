Не дав зістрибнути з мосту: Джон Бон Джові запобіг самогубству жінки (відео)

Під час зйомок кліпу співак зробив героїчний вчинок. Джон Бон Джові врятував незнайомку, переконавши її не вчиняти суїцид.

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Американський музикант, співак, рок-легенда Джон Бон Джові зміг запобігти самогубству незнайомої жінки, переконавши її не стрибати з мосту. Про інцидент і героїчний вчинок зірки 11 вересня повідомило управління поліції міста Нешвілл, США.

Виконавець "It's My Life" знімав відеокліп на свою пісню "People's House" на пішохідному мосту Джона Сайгенталера в М'юзік-Сіті. У якийсь момент Джон Бон Джові помітив жінку, яка, мабуть, потрапила в біду і зважилася на відчайдушний крок: вона перелізла через поручні і готувалася зістрибнути зі знаменитого мосту. Джон відреагував на критичну ситуацію, підійшов до незнайомки і заговорив із нею. Йому вдалося переконати її не вчиняти самогубство. Музикант за допомогою іншого перехожого перетягнули жінку через поручні на головну частину мосту. 62-річний Бон Джові продовжив із нею розмову, поки не приїхали рятувальники та поліцейські.

Джон ніяк не коментує свій героїчний вчинок, але начальник поліції Нешвілла Джон Дрейк похвалив співака за швидкі дії і зазначив, що "ми всі маємо допомагати один одному забезпечувати безпеку". Неясно, що саме Бон Джові сказав незнайомці, але відомо, що гітарист пройшов широку підготовку із взаємодії з людьми, які перебувають у кризовій ситуації, завдяки своєму фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation.

Раніше, 29 травня, Джон Бон Джові вперше прокоментував весілля сина Джейка. Музикант познайомився з нареченою сина минулого року, і вона підкорила його своєю працьовитістю.