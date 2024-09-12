Хейли Бибер впервые после рождения ребенка вышла в свет (фото)

Хейли и Джастин Бибер в прошлом месяце стали родителями. У них родился сын, которого назвали Джек Блюз.

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Молодая мама, американская модель и телезвезда, Хейли Бибер 11 сентября была замечена в Лос-Анджелесе впервые с тех пор, как две недели назад она родила своего первенцы, сына Джека Блюза Бибера, сообщает Daily Mail.

27-летняя молодая мать вышла в свет в темных шортах или юбке, которые были прикрыты светло-коричневой курткой с темным кожаным воротником. Она шагала по улице в белых носках и необычной красных туфлях, похожих на домашнюю обувь. Свой образ звезда дополнила сумкой с леопардовым принтом и массивными золотыми серьгами-гвоздиками. Ее темные волосы были зачесаны назад с пробором посредине и уложены в тугой пучок.

К моднице присоединилась ее 27-летняя подруга Кайли Дженнер, которая для встречи с Бибер выбрала простой наряд. Она надела укороченный черный топ и черные джинсы с низкой посадкой. Свой повседневный образ миллиардерша дополнила босоножками-шлепанцами на невысоких каблуках и большой замшевой сумкой коричневого цвета с широкой мягкой ручкой от бренда Bottega Veneta. Дженнер заколола свои густые темные волосы заколкой-крабом, оставив несколько свободных прядей спереди. Обе знаменитости на лицо надели черные маски. С ними в компании была еще одна девушка. Подруги немного прогулялись, а затем поужинали в ресторане Il Segreto Ristorante в Бель-Эйр.

Известно, что 22 августа у Хейли и ее мужа Джастина Бибера родился первый ребенок. Паре удалось сохранить беременность в тайне в течение первых двух триместров. Малыш Бибер родился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где в 2018 году родилась дочь Кайли Сторми Вебстер.

Ранее, 24 июля, беременная Хейли Бибер призналась, что отдалилась от своей семьи. Бибер заявила, что больше "не очень близка" со своей знаменитой семьей, которая включает ее отца Стивена Болдуина, сестру Алайю Болдуин и дядю Алека Болдуина.