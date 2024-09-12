Гейлі Бібер уперше після народження дитини вийшла у світ (фото)

Гейлі та Джастін Бібер минулого місяця стали батьками. У них народився син, якого назвали Джек Блюз.

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Молоду маму, американську модель і телезірку, Гейлі Бібер 11 вересня помітили в Лос-Анджелесі вперше відтоді, як два тижні тому вона народила свого первістка, сина Джека Блюза Бібера, повідомляє Daily Mail.

27-річна молода мати вийшла у світ у темних шортах або спідниці, які були прикриті світло-коричневою курткою з темним шкіряним коміром. Вона крокувала вулицею в білих шкарпетках і незвичайних червоних туфлях, схожих на домашнє взуття. Свій образ зірка доповнила сумкою з леопардовим принтом і масивними золотими сережками-гвоздиками. Її темне волосся було зачесане назад із проділом посередині й укладене в тугий пучок.

До модниці приєдналася її 27-річна подруга Кайлі Дженнер, яка для зустрічі з Бібером обрала просте вбрання. Вона одягла укорочений чорний топ і чорні джинси з низькою посадкою. Свій повсякденний образ мільярдерка доповнила босоніжками-шльопанцями на невисоких підборах і великою замшевою сумкою коричневого кольору з широкою м'якою ручкою від бренду Bottega Veneta. Дженнер заколола своє густе темне волосся шпилькою-крабом, залишивши кілька вільних пасом спереду. Обидві знаменитості на обличчя наділи чорні маски. З ними в компанії була ще одна дівчина. Подруги трохи прогулялися, а потім повечеряли в ресторані Il Segreto Ristorante в Бель-Ейр.

Відомо, що 22 серпня у Гейлі та її чоловіка Джастіна Бібера народилася перша дитина. Парі вдалося зберегти вагітність у таємниці протягом перших двох триместрів. Малюк Бібер народився в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, де 2018 року народилася дочка Кайлі Стормі Вебстер.

Раніше, 24 липня, вагітна Гейлі Бібер зізналася, що віддалилася від своєї сім'ї. Бібер заявила, що більше "не дуже близька" зі своєю знаменитою сім'єю, до складу якої входять її батько Стівен Болдвін, сестра Алайя Болдвін і дядько Алек Болдвін.