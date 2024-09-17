Звезда "Гарри Поттера" сыграет дважды вдову в "Бриджертонах"

Актриса уже сообщила радостную новость своим подписчикам в соцсети.

Related video

37-летняя актриса Кэти Люнг, сыгравшая Чжоу Чанг в саге о Гарри Поттере, присоединится к актерскому составу четвертого сезона сериала "Бриджертоны", где сыграет дважды вдову Араминту Ган, пишет Mirror.

Леди Араминта будет пытаться выдать замуж двух дочерей, Розамунд и Пози, которых сыграют также новички в актерском составе Мишель Мао и актриса из Гонконга Изабелла Вэй.

По словам создателей сериала, героиня Люнг — "потрясающая, проницательная и прямолинейная", типичная женщина из Бриджертонов, которая болезненно реагирует, когда ее положение в обществе подвергается сомнению.

Что касаетс ее дочерей, то это — два совершенно разных персонажа. Розамунд описывается как "красивая, тщеславная и жаждущая угодить своей матери", а персонаж Пози описывается как "гораздо более добрый".

Кэти Люнг, Мишель Мао и Изабелла Вэй – новые лица в четвертом сезоне

Поклонники "Бриджертонов в четвертом сезоне увидят и знакомые лица: Эмму Наоми (Элис Мондрич) и Хью Сакса (Бримсли).

Новый сезон будет посвящен второму сыну Бриджертонов, Бенедикту (Люк Томпсон) и его поискам завораживающей Дамы в серебре, Софи Бэк (Йерин Ха).

Дата выхода нового сезона сериала пока не объявлена. Он Юудет состоять из восьми серий, а съемки займут 8 месяцев.

Ранее Фокус писал, что стилист сериала "Бриджертоны" умер от коронавируса.