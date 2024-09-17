"Оба выглядят круто": Пэрис Фьюри поделилась редким снимком с мужем-чемпионом (фото)

Тайсон Фьюри познакомился со своей женой Пэрис в юном возрасте. Пара в браке уже 16 лет, они воспитывает семерых детей.

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Британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри вместе с женой присутствовали на свадьбе друга в минувшие выходные. Пэрис Фьюри в своем Instagram поделилась с многочисленными поклонниками редким семейным снимком, сделанным на торжестве.

Пэрис выглядела потрясающе в оранжевом платье Karen Millen, украшенном камнями и бисером. По некоторым данным такое платье изначально стоило 32 800 гривен, но теперь его цена на распродаже около 13 000 гривен на распродаже. Она дополнила свой образ золотыми серьгами с драгоценными камнями и часами с массивным браслетом. Жена знаменитого боксера оставила свои длинные светлые волосы распущенными и нанесла легкий макияж, позируя для фотографий с другими гостями и своим мужем-чемпионом Тайсоном. Пэрис лаконично подписала снимок: "Гости на свадьбе".

Спортивная звезда Тайсон Фьюри, известный своими экстравагантным стилем, появился на свадьбе в костюме, украшенном его собственными изображениями. Он дополнил уникальный костюм-двойку гладкой черной рубашкой и стильной фетровой шляпой бордового оттенка. Поклонники осыпали похвалами стильную пару, один из них написал: "Оба выглядят круто", другой отметил: "Вы — замечательная пара и всегда делаете лучшие фотографии".

На торжестве также присутствовала дочь Пэрис и Фьюри, 14-летняя Венесуэла. Девушка-подросток выбрала потрясающее розовое мини-платье с перьевым подолом от дизайнера Надин Мераби. Под короткое платье, усыпанное пайетками, дочь боксера подобрала туфли в тон на очень высоких каблуках. Свой образ она дополнила сумкой-клатчем тоже розового цвета и золотыми украшениями в виде часов и золотой цепочки с крестиком, усыпанным камнями. Венесуэла распустила длинные русые волосы и на несла достаточно яркий макияж.

Ранее, 24 мая, Тайсон Фьюри признался сколько у него было женщин до жены. Спортсмен заявил, что "сбился со счета", со сколькими женщинами у него были отношения.