"Мы находимся на решающем этапе": жена Тайсона Фьюри не исключает рождение восьмого ребенка

По словам Пэрис Фьюри, с тех пор, как родился их последний малыш, она не спала три недели. Сейчас многодетная мама все же старается находить время для себя.

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Жена чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри Пэрис Фьюри 9 октября в программе "Свободные женщины" заявила, что не исключает, что у ее мужа Тайсона будет восьмой ребенок, сообщает Daily Mail.

"Мы находимся на решающем этапе, станет ли этот (ребенок — ред.) последним. Каждый раз, когда у меня рождается ребенок, я больше ничего не говорю. Но семь – это много, врать не буду", — сказала Пэрис Фьюри.

18 сентября у пары родился седьмой ребенок, которого назвали принц Рико Пэрис Фьюри.

Пара является родителями Венесуэлы, 13 лет; принца Джона Джеймса, 11 лет; принца Тайсона II, семи лет; Валенсии, пяти лет; принца Адониса Амасии, четырех лет; Афины, двух лет.

Пэрис рассказала, что с тех пор, как родился ее последний малыш, она не спала три недели, но все же старается находить время для себя.

"Ты должна выделить для себя пять минут: девичник, полчаса в спортзале, прогулка — все что угодно для себя. Тебе как женщине это нужно, чтобы чувствовать себя хорошо", — объяснила многодетная мама.

Говоря о выборе имени принца Рико Пэрис Фьюри, Пэрис: "У всех моих детей необычные имена, и, очевидно, это также очень личное для Тайсона. Мы также добавили мое имя, потому что у нас семеро детей, и до сих пор ни одного не назвали в мою честь, поэтому Тайсон подумал: "Да ладно, самое время!".

Все четыре сына пары носят одну и ту же приставку к имени "принц". По этому поводу Тайсон говорит: "Я — король, а они принцы, пока не заработают свое законное имя".

Сложные роды дочери Афины

Пэрис также рассказала, что ее мама была с ней при рождении всех ее детей, за исключением младшей дочери Афины, в 2021 году.

Рождение малышки было травматичным, ведь она родилась с учащенным сердцебиением 300 ударов в минуту – норма находится в районе отметки 120 ударов.

Поскольку медицинский персонал пытался замедлить частоту сердечных сокращений Афины, это не сработало, что вызвало "множество других осложнений", а это означало, что мать и дочь были быстро переведены из Королевского лазарета Ланкастера в детскую больницу Олдер-Хей.

Через две недели после того, как девочку поместили в отделение интенсивной терапии новорожденных, семье Фьюри пережила сильное потрясение.

Пэрис объяснила: "Было ясно, что Афина ведет борьбу всей своей жизни, и что любое ухудшение состояния может заставить ее ускользнуть в любой момент".

После того, как ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, медики полагали, что Афина находится в стабильном состоянии, а Пэрис, которая только что смогла снова держать дочь на руках после родов, всего несколько мгновений спустя пережила свой "худший кошмар".

Она продолжила: "Внезапно она стала бледной, вялой и безразличной, и я увидела, что она перестала дышать.

Врачи быстро окружили девочку и реанимировали ее после того, как у нее полностью остановилось сердце.

Во время этой хаотичной сцены мама позвонила Тайсону. Боксер прибыл как раз вовремя. Медики реанимировали их дочь и снова подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за травмирующих родов Афины Пэрис сказала маме, что она должна быть с ней, когда родится ее седьмой ребенок.

Отношения Пэрис с Тайсоном

Тайсон Фьюри официально женат на Пэрис Мулрой 15 лет. Они познакомились в 16-летнем возрасте и с тех пор не разлучались, в декабре 2008 они узаконили свои отношения. Пэрис, как и ее муж, происходит из цыганского рода. Фьюри не один раз заявлял, что его сыновья будут продолжать семейную традицию и обязательно станут боксерами, потому что бокс генетически заложен в корнях этой семьи.

Супруга знаменитого боксера подробно рассказала о его изнурительном тренировочном режиме. В период, когда Тайсон Фьюри готовится к бою, она в одиночку присматривает за их новорожденным сыном и шестью другими детьми.

Пэрис отметила, что отношения в браке основаны на принципах "взаимного обмена". "Он сейчас готовится к бою, поэтому я дома с детьми, но, когда он вернется, он возьмет на себя управление. Отношения никогда не бывают 50/50, иногда 60/40. Все дело в компромиссах", — рассказала она.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что Тайсон Фьюри и Александр Усик готовятся к зимнему поединку. По информации журналистов, поединок планируют провести 23 декабря, либо позднее в январе 2024 года. Фьюри уже подтвердил, что бой состоится.