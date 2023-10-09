"Ми перебуваємо на вирішальному етапі": дружина Тайсона Ф'юрі не виключає народження восьмої дитини

За словами Періс Ф'юрі, відтоді, як народився їхній останній малюк, вона не спала три тижні. Зараз багатодітна мама все ж намагається знаходити час для себе.

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Дружина чемпіона світу з боксу Тайсона Ф'юрі Періс Ф'юрі 9 жовтня у програмі "Вільні жінки" заявила, що не виключає, що в її чоловіка Тайсона буде восьма дитина, повідомляє Daily Mail.

"Ми перебуваємо на вирішальному етапі, чи стане ця (дитина — ред.) останньою. Щоразу, коли в мене народжується дитина, я більше нічого не кажу. Але сім — це багато, брехати не буду", — сказала Періс Ф'юрі.

18 вересня у пари народилася сьома дитина, яку назвали принц Ріко Періс Ф'юрі.

Пара є батьками Венесуели, 13 років; принца Джона Джеймса, 11 років; принца Тайсона II, семи років; Валенсії, п'яти років; принца Адоніса Амасії, чотирьох років; Афіни, двох років.

Періс розповіла, що відтоді, як народився її останній малюк, вона не спала три тижні, але все ж намагається знаходити час для себе.

"Ти маєш виділити для себе п'ять хвилин: дівич-вечір, півгодини в спортзалі, прогулянка — все що завгодно для себе. Тобі як жінці це потрібно, щоб почуватися добре", — пояснила багатодітна мама.

Говорячи про вибір імені принца Ріко Періс Ф'юрі, Періс: "У всіх моїх дітей незвичайні імена, і, очевидно, це також дуже особисте для Тайсона. Ми також додали моє ім'я, тому що у нас семеро дітей, і досі жодного не назвали на мою честь, тому Тайсон подумав: "Та годі, саме час!".

Усі чотири сини пари носять одну й ту саму приставку до імені "принц". З цього приводу Тайсон каже: "Я — король, а вони принци, поки не зароблять своє законне ім'я".

Складні пологи дочки Афіни

Періс також розповіла, що її мама була з нею під час народження всіх її дітей, за винятком молодшої доньки Афіни, 2021 року.

Народження малечі було травматичним, адже вона народилася з прискореним серцебиттям 300 ударів на хвилину — норма знаходиться в районі позначки 120 ударів.

Оскільки медичний персонал намагався сповільнити частоту серцевих скорочень Афіни, це не спрацювало, що спричинило "безліч інших ускладнень", а це означало, що матір і доньку були швидко переведені з Королівського лазарету Ланкастера в дитячу лікарню Олдер-Хей.

Через два тижні після того, як дівчинку помістили у відділення інтенсивної терапії новонароджених, сім'я Ф'юрі пережила сильне потрясіння.

Періс пояснила: "Було ясно, що Афіна веде боротьбу всього свого життя, і що будь-яке погіршення стану може змусити її вислизнути в будь-який момент".

Після того, як її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, медики вважали, що Афіна перебуває в стабільному стані, а Періс, яка тільки-но змогла знову тримати доньку на руках після пологів, лише за кілька миттєвостей пережила свій "найгірший кошмар".

Вона продовжила: "Раптово вона стала блідою, млявою і байдужою, і я побачила, що вона перестала дихати.

Лікарі швидко оточили дівчинку і реанімували її після того, як у неї повністю зупинилося серце.

Під час цієї хаотичної сцени мама зателефонувала Тайсону. Боксер прибув якраз вчасно. Медики реанімували їхню доньку і знову під'єднали її до апарату штучної вентиляції легенів.

Через травмувальні пологи Афіни Періс сказала мамі, що вона має бути з нею, коли народиться її сьома дитина.

Стосунки Періс із Тайсоном

Тайсон Ф'юрі офіційно одружений з Періс Мулрой 15 років. Вони познайомилися в 16-річному віці і відтоді не розлучалися, у грудні 2008 вони узаконили свої стосунки. Періс, як і її чоловік, походить із циганського роду. Ф'юрі неодноразово заявляв, що його сини продовжуватимуть сімейну традицію і обов'язково стануть боксерами, бо бокс генетично закладений у корінні цієї сім'ї.

Дружина знаменитого боксера докладно розповіла про його виснажливий тренувальний режим. У період, коли Тайсон Ф'юрі готується до бою, вона самотужки доглядає за їхнім новонародженим сином і шістьма іншими дітьми.

Періс зазначила, що стосунки в шлюбі засновані на принципах "взаємного обміну". "Він зараз готується до бою, тому я вдома з дітьми, але, коли він повернеться, він візьме на себе управління. Стосунки ніколи не бувають 50/50, іноді 60/40. Вся справа в компромісах", — розповіла вона.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик готуються до зимового поєдинку. За інформацією журналістів, поєдинок планують провести 23 грудня, або пізніше в січні 2024 року. Ф'юрі вже підтвердив, що бій відбудеться.