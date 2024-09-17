"Обидва виглядають круто": Періс Ф'юрі поділилася рідкісним знімком із чоловіком-чемпіоном (фото)

Тайсон Ф'юрі познайомився зі своєю дружиною Періс у юному віці. Пара у шлюбі вже 16 років, вони виховують сімох дітей.

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Британський боксер-професіонал Тайсон Ф'юрі разом із дружиною були присутніми на весіллі друга в минулі вихідні. Періс Ф'юрі у своєму Instagram поділилася з численними шанувальниками рідкісним сімейним знімком, зробленим на торжестві.

Періс мала приголомшливий вигляд у помаранчевій сукні Karen Millen, прикрашеній камінням і бісером. За деякими даними така сукня спочатку коштувала 32 800 гривень, але тепер її ціна на розпродажі близько 13 000 гривень на розпродажі. Вона доповнила свій образ золотими сережками з дорогоцінним камінням і годинником з масивним браслетом. Дружина знаменитого боксера залишила своє довге світле волосся розпущеним і нанесла легкий макіяж, позуючи для фотографій з іншими гостями і своїм чоловіком-чемпіоном Тайсоном. Періс лаконічно підписала знімок: "Гості на весіллі".

Спортивна зірка Тайсон Ф'юрі, відомий своїми екстравагантним стилем, з'явився на весіллі в костюмі, прикрашеному його власними зображеннями. Він доповнив унікальний костюм-двійку гладкою чорною сорочкою та стильним фетровим капелюхом бордового відтінку. Шанувальники обсипали похвалами стильну пару, один з них написав: "Обидва мають крутий вигляд", інший зазначив: "Ви — чудова пара і завжди робите найкращі фотографії".

На урочистості також була присутня дочка Періс і Ф'юрі, 14-річна Венесуела. Дівчина-підліток вибрала приголомшливу рожеву мінісукню з пір'яним подолом від дизайнера Надін Мерабі. Під коротку сукню, усипану паєтками, дочка боксера підібрала туфлі в тон на дуже високих підборах. Свій образ вона доповнила сумкою-клатчем теж рожевого кольору і золотими прикрасами у вигляді годинника і золотого ланцюжка з хрестиком, усипаним камінням. Венесуела розпустила довге русяве волосся і нанесла досить яскравий макіяж.

Раніше, 24 травня, Тайсон Ф'юрі зізнався скільки у нього було жінок до дружини. Спортсмен заявив, що "збився з рахунку", зі скількома жінками у нього були стосунки.