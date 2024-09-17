Невеста миллиардера Джеффа Безоса рассказала о желании выйти за него замуж
Пара встречается с 2019 года. В 2023 основатель Amazon решил перейти к новому этапу отношений.
54-летняя американская журналистка Лорен Санчес рассказала о планах на свадьбу с миллиардером Джеффом Безосом, 60. Об этом пишет Extra.
Невеста основателя Amazon призналась, что она "очень рада" "выйти замуж за мужчину своей мечты".
"Он удивительный. Я проведу с ним остаток своей жизни, и он любит моих детей. И это то, чего я действительно жду", — отметила Лорен.
У нее трое детей: 23-летний сын Никко от ее бывшего парня Тони Гонсалеса, а также 18-летний сын Эван и 16-летняя дочь Элла от бывшего мужа Патрика Уайтселла.
Лорен Санчес и Джефф Безос обнародовали свой роман в 2019 году, а четыре года спустя основатель Amazon сделал предложение.
"Мы все еще думаем о свадьбе, какой она будет. Она будет большой? Это будет за границей? Мы еще не знаем", — говорила ранее возлюбленная американского миллиардера.
Экс-ведущая новостей не предоставила дополнительных подробностей о дате или месте предстоящей свадьбы.
Ранее Безос был женат на Маккензи Скотт, с которой у него трое детей.
Напомним, Лорен Санчес провела время с семьей своего бывшего возлюбленного.
Также Фокус писал о свидании Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Риме.