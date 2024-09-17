Невеста миллиардера Джеффа Безоса рассказала о желании выйти за него замуж

Пара встречается с 2019 года. В 2023 основатель Amazon решил перейти к новому этапу отношений.

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54-летняя американская журналистка Лорен Санчес рассказала о планах на свадьбу с миллиардером Джеффом Безосом, 60. Об этом пишет Extra.

Невеста основателя Amazon призналась, что она "очень рада" "выйти замуж за мужчину своей мечты".

"Он удивительный. Я проведу с ним остаток своей жизни, и он любит моих детей. И это то, чего я действительно жду", — отметила Лорен.

У нее трое детей: 23-летний сын Никко от ее бывшего парня Тони Гонсалеса, а также 18-летний сын Эван и 16-летняя дочь Элла от бывшего мужа Патрика Уайтселла.

Лорен Санчес и Джефф Безос обнародовали свой роман в 2019 году, а четыре года спустя основатель Amazon сделал предложение.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty

"Мы все еще думаем о свадьбе, какой она будет. Она будет большой? Это будет за границей? Мы еще не знаем", — говорила ранее возлюбленная американского миллиардера.

Экс-ведущая новостей не предоставила дополнительных подробностей о дате или месте предстоящей свадьбы.

Ранее Безос был женат на Маккензи Скотт, с которой у него трое детей.

Напомним, Лорен Санчес провела время с семьей своего бывшего возлюбленного.

Также Фокус писал о свидании Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Риме.