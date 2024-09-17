Наречена мільярдера Джеффа Безоса розповіла про бажання вийти за нього заміж

Пара зустрічається з 2019 року. У 2023 засновник Amazon вирішив перейти до нового етапу стосунків.

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54-річна американська журналістка Лорен Санчес розповіла про плани на весілля з мільярдером Джеффом Безосом, 60. Про це пише Extra.

Наречена засновника Amazon зізналася, що вона "дуже радіє" "вийти заміж за чоловіка своєї мрії".

"Він дивовижний. Я проведу з ним решту свого життя, і він любить моїх дітей. І це те, на що я справді чекаю", — зазначила Лорен.

У неї троє дітей: 23-річний син Нікко від її колишнього хлопця Тоні Гонсалеса, а також 18-річний син Еван і 16-річна дочка Елла від колишнього чоловіка Патріка Вайтселла.

Лорен Санчес та Джефф Безос оприлюднили свій роман у 2019 році, а чотири роки потому засновник Amazon зробив пропозицію.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Getty

"Ми все ще думаємо про весілля, яким воно буде. Воно буде великим? Це буде за кордоном? Ми ще не знаємо", — говорила раніше кохана американського мільярдера.

Ексведуча новин не надала додаткових подробиць про дату або місце майбутнього весілля.

Раніше Безос був одружений з Маккензі Скотт, з якою у нього троє дітей.

Нагадаємо, Лорен Санчес провела час з родиною свого колишнього коханого.

Також Фокус писав про побачення Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Римі.