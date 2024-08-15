Мільярдер Джефф Безос проводить час з нареченою в Римі (фото)

Пара заручилася у травні 2023 року. Спекотний серпень Джефф та Лорен проводять у Європі.

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Американський мільярдер Джефф Безос проводить час з нареченою Лорен Санчес у Римі. Про це пише TMZ.

Пара, яка, як вважається, живе на 127-метровій суперʼяхті бізнесмена вартістю 500 мільйонів доларів, проводячи літо на континенті, напередодні перевірила італійські традиції, коли вони відвідали фонтан Треві в Римі, кидаючи кілька монет правою рукою. Так зазвичай роблять туристи, загадуючи бажання. Після цього закохані поцілувалися.

Журналістка була одягнена в червону ефектну сукню, зібравши своє чорне волосся в напіврозпущений хвіст. Тим часом засновник Amazon продемонстрував світлу футболку та чорні штани.

На руці Лорен Санчес красувалася заручальна каблучка, яку вона отримала наприкінці весни 2023 року.

Джефф Безос та Лорен Санчес

Після огляду визначних пам’яток столиці Італії настав час для романтичного побачення в Pierluigi, місцевому відомому закладі, який часто відвідують Білл Гейтс, Пол Мескаль, Рассел Кроу тощо.

Зазначимо, що засновник Amazon зробив пропозицію своїй обраниці у травні 2023 після пʼяти років стосунків.

Нагадаємо, Лорен Санчес розкритикували за недоречну сукню.

Також Фокус писав про розкішну каблучку обраниці Джеффа Безоса.