Клас купити неможливо: наречену Безоса розкритикували за недоречну сукню

На думку критиків, Санчес не врахувала, що такий відвертий ансамбль не підходить для заходу державного рівня. Сама Лорен на критику ніяк не відповіла.

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54-річна американська телеведуча та філантропка Лорен Санчес разом зі своїм 60-річним нареченим-мільярдером Джеффом Безосом відвідала державну вечерю в Білому домі на честь прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішида. Для заходу вона обрала вбрання, яке вже не перший день критикують у мережі, пише Daily Mail.

Фігуриста брюнетка Лорен не вперше обирає червоний колір, який ідеально контрастує з її волоссям кольору воронячого крила, проте вбрання від Rasario за $2200 доларів з дуже глибоким вирізом багато користувачів вважають вкрай недоречним для такого заходу.

Верхня половина сукні Санчес складалася з мереживного корсета з прозорою прокладкою між грудьми і животом, а нижня частина була довгою спідницею, що спадала до її ніг. Вона доповнила образ діамантовими сережками і блискучим клатчем, який мерехтів при ходьбі.

Джефф Безос і Лорен Санчес у Білому домі Фото: Getty

Читачі загадуються питанням, як жінка могла вибрати таку сміливу сукню для вельми поважної події за участю перших осіб двох держав, адже на вечері був і президент США Джо Байден з дружиною. Під новиною багато хто зазначає, що за наявності великих грошей у знаменитості відсутній смак і розуміння доречності тієї чи іншої сукні.

"Чорт забирай, Лорен Санчес одягла це на вечерю в Білому домі? Вона намагається продемонструвати нових "дівчат", яких отримала завдяки пластичній хірургії? Трохи безкласово, чи не так?", "Лорен Санчес одягається, як повія, на вечерю в Білому домі. #Неможливокупитиклас", "У грудей Лорен Санчес була своя власна обстановка", "Лорен Санчес і мільярдер Джефф Безос на вечері в Білому домі цього тижня. Я думаю, за гроші не можна купити гарний смак і відповідний одяг... хто зі мною згоден?", "Це тільки мені здається, чи наречена Джеффа Безо, Лорен Санчес, більшу частину часу одягається неналежно? Я маю на увазі, що це був Білий дім. Чи хоче він, щоб вона мала такий вигляд? Ймовірно. Ботокс губ, грудні імплантати, наповнювачі для обличчя. Ну що ж", "Вона збирається на важливу вечерю або в стриптиз-клуб?", "Гроші не купують клас", — пишуть у коментарях.

Лорен не звертає уваги на критику. Ба більше, після повернення з Білого дому у своєму Instagram вона поділилася кількома знімками, демонструючи вбрання. Санчес також опублікувала фотографію, зроблену наприкінці вечора, на якій вона насолоджується шматком піци.

"Як це почалося... як це закінчилося. Який прекрасний вечір у Вашингтоні. Не можу дочекатися, щоб показати вам більше завтра", — підписала вона карусель зображень.

Раніше Фокус писав, що Лорен Санчес похвалилася каблучкою від Джеффа Безоса за 2,5 млн доларів.