Класс купить невозможно: невесту Безоса раскритиковали за неуместное платье

По мнению критиков, Санчес не учла, что такой откровенный ансамбль не подходит для мероприятия государственного уровня. Сама Лорен на критику никак не ответила.

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54-летняя американская телеведущая и филантроп Лорен Санчес вместе со своим 60-летним женихом-миллиардером Джеффом Безосом посетила государственній ужин в Белом доме в честь премьер-министра Японии Фумио Кишида. Для мероприятия она выбрала наряд, который уже не первый день критикуют в сети, пишет Daily Mail.

Фигуристая брюнетка Лорен не впервые выбирает красный цвет, который идеально контрастирует с ее волосами цвета воронова крыла, однако наряд от Rasario за $ 2200 долларов с очень глубоким вырезом многие пользователи посчитали крайне неуместным для такого мероприятия.

Верхняя половина платья Санчес состояла из кружевного корсета с прозрачной прокладкой между грудью и животом, а нижняя часть представляла собой длинную юбку, ниспадающую к ее ногам. Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами и блестящим клатчем, который мерцал при ходьбе.

Джефф Безос и Лорен Санчес в Белом доме Фото: Getty

Читатели задаются вопросом, как женщина могла выбрать такое смелое платья для весьма уважительного события с участием первых лиц двух государств, ведь на ужине был и президент США Джо Байден с женой. Под новостью многие отмечают, что при наличии больших денег у знаменитости отсутствует вкус и понимание уместности того или иного платья.

"Черт возьми, Лорен Санчес надела это на ужин в Белом доме? Она пытается продемонстрировать новых "девушек", которых получила благодаря пластической хирургии? Немного бесклассово, не так ли?", "Лорен Санчес одевается, как проститутка, на ужин в Белом доме. #Невозможнокупитькласс", "У груди Лорен Санчес была своя собственная обстановка", "Лорен Санчес и миллиардер Джефф Безос на ужине в Белом доме на этой неделе. Я думаю, за деньги нельзя купить хороший вкус и соответствующую одежду… кто со мной согласен?", "Это только мне кажется, или невеста Джеффа Безо, Лорен Санчес, большую часть времени одевается неподобающе? Я имею в виду, что это был Белый дом. Хочет ли он, чтобы она выглядела так? Вероятно. Ботокс губ, грудные имплантаты, наполнители для лица. Ну что ж", "Она собирается на важный ужин или в стриптиз-клуб?", "Деньги не покупают класс", — пишут в комментариях.

Лорен не обращает внимания на критику. Более того, после возвращения из Белого дома в своем Instagram она поделилась несколькими снимками, демонстрируя наряд. Санчес также опубликовала фотографию, сделанную в конце вечера, на которой она наслаждается куском пиццы.

"Как это началось… как это закончилось. Какой прекрасный вечер в Вашингтоне. Не могу дождаться, чтобы показать вам больше завтра", — подписала она карусель изображений.

Ранее Фокус писал, что Лорен Санчес похвасталась кольцом от Джеффа Безоса за 2,5 млн долларов.