Миллиардер Джефф Безос проводит время с невестой в Риме (фото)
Пара обручилась в мае 2023 года. Жаркий август Джефф и Лорен проводят в Европе.
Американский миллиардер Джефф Безос проводит время с невестой Лорен Санчес в Риме. Об этом пишет TMZ.
Пара, которая, как считается, живет на 127-метровой суперяхте бизнесмена стоимостью 500 миллионов долларов, проводя лето на континенте, накануне проверила итальянские традиции, когда они посетили фонтан Треви в Риме, бросая несколько монет правой рукой. Так обычно делают туристы, загадывая желание. После этого влюбленные поцеловались.
Журналистка была одета в красное эффектное мини-платье, собрав свои черные волосы в полураспущенный хвост. Тем временем основатель Amazon продемонстрировал светлую футболку и черные брюки.
На руке Лорен Санчес красовалось помолвочное кольцо, которое она получила в конце весны 2023 года.
После осмотра достопримечательностей столицы Италии пришло время для романтического свидания в Pierluigi, местного известного заведения, которое часто посещают Билл Гейтс, Пол Мескаль, Рассел Кроу и другие.
Отметим, что основатель Amazon сделал предложение своей избраннице в мае 2023 года после пяти лет отношений.
Напомним, Лорен Санчес раскритиковали за неуместное платье.
Также Фокус писал о роскошном кольце избранницы Джеффа Безоса.