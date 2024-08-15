Миллиардер Джефф Безос проводит время с невестой в Риме (фото)

Пара обручилась в мае 2023 года. Жаркий август Джефф и Лорен проводят в Европе.

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Американский миллиардер Джефф Безос проводит время с невестой Лорен Санчес в Риме. Об этом пишет TMZ.

Пара, которая, как считается, живет на 127-метровой суперяхте бизнесмена стоимостью 500 миллионов долларов, проводя лето на континенте, накануне проверила итальянские традиции, когда они посетили фонтан Треви в Риме, бросая несколько монет правой рукой. Так обычно делают туристы, загадывая желание. После этого влюбленные поцеловались.

Журналистка была одета в красное эффектное мини-платье, собрав свои черные волосы в полураспущенный хвост. Тем временем основатель Amazon продемонстрировал светлую футболку и черные брюки.

На руке Лорен Санчес красовалось помолвочное кольцо, которое она получила в конце весны 2023 года.

Джефф Безос и Лорен Санчес

После осмотра достопримечательностей столицы Италии пришло время для романтического свидания в Pierluigi, местного известного заведения, которое часто посещают Билл Гейтс, Пол Мескаль, Рассел Кроу и другие.

Отметим, что основатель Amazon сделал предложение своей избраннице в мае 2023 года после пяти лет отношений.

Напомним, Лорен Санчес раскритиковали за неуместное платье.

Также Фокус писал о роскошном кольце избранницы Джеффа Безоса.