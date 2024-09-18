"Мисс мира-2000" Приянка Чопра показала подросшую дочь (фото)

Бывшая звезда Болливуда вспомнила, как получала свою награду 24 года назад. Спустя более двух десятилетий она вернулась на ту же сцену с мужем и дочерью.

Related video

42-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала подросшую дочь. Семейными кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

"Вечера понедельника не должны быть такими веселыми", — отметила Приянка.

На фото ее двухлетняя наследница Малти Мэри позировала на арене в Лондоне.

"24 года назад меня короновали "Мисс Мира" на этой арене. Тогда его называли Купол тысячелетия. Я никогда не забуду маленькую 18-летнюю, взволнованную, нервную и соревновательную себя, которая пыталась выглядеть и быть лучшей, какой только могла. Воспоминание, которое я никогда не забуду с 30 ноября 2000 года, это ощущение баланса на каблуках карандаша с роскошным платьем Hemant Trivedi, которое падало весь вечер, потому что лента не оставалась, потому что я так потела от нервов. Поэтому, если погуглить фотографии, после того, как я выигрываю, я выгляжу так, будто делаю намасте в знак благодарности, но на самом деле я отчаянно пытаюсь сохранить свой наряд", — вспомнила индийская знаменитость, которая стала "Мисс мира" в 2000 году.

На сцене Приянка поцеловалась со своим мужем Ником Джонасом, а к ним присоединилась маленькая Малти Мэри.

Ник Джонас и Приянка Чопра с дочерью

Малти Мэри родилась в 2021 году, однако об этом стало известно чуть позже. Девочка стала первым и пока единственным ребенком Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет Ника Джонаса.

Напомним, Приянка Чопра примерила ожерелье за миллион долларов.

Также Фокус писал о появлении Приянки Чопры и Ника Джонаса на публике.