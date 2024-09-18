"Міс світу-2000" Пріянка Чопра показала доньку, яка підросла (фото)

Колишня зірка Боллівуду пригадала, як отримувала свою нагороду 24 роки тому. Через понад два десятиліття вона повернулася на ту ж сцену з чоловіком та донькою.

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42-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала доньку, яка підросла. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

"Вечори понеділка не мають бути такими веселими", — зазначила Пріянка.

На фото її дворічна спадкоємиця Малті Мері позувала на арені в Лондоні.

"24 роки тому мене коронували "Міс Світу" на цій арені. Тоді його називали Купол тисячоліття. Я ніколи не забуду маленьку 18-річну, схвильову, нервову та змагальну себе, яка намагалася виглядати та бути найкращою, якою тільки могла. Спогад, який я ніколи не забуду з 30 листопада 2000 року, це відчуття балансу на підборах олівця з розкішною сукнею Hemant Trivedi, яка падала увесь вечір, бо стрічка не залишалася, бо я так пітніла від нервів. Тому, якщо погуглити фотографії, після того, як я виграю, я виглядаю так, ніби роблю намасте в знак подяки, але насправді я відчайдушно намагаюся зберегти своє вбрання", — пригадала індійська знаменитість, яка стала "Міс світу" у 2000 році.

На сцені Пріянка поцілувалася зі своїм чоловіком Ніком Джонасом, а до них приєдналася маленька Малті Мері.

Нік Джонас та Пріянка Чопра з донькою

Малті Мері народилася у 2021 році, проте про це стало відомо трохи пізніше. Дівчинка стала першою і поки єдиною дитиною Пріянки Чопри та молодшого за неї на 10 років Ніка Джонаса.

Нагадаємо, Пріянка Чопра приміряла намисто за мільйон доларів.

Також Фокус писав про появу Пріянки Чопри та Ніка Джонаса на публіці.