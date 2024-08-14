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Стиль життя

Пріянка Чопра підтримала Ніка Джонаса на премʼєрі його нового фільму (фото)

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Фото: Getty Images | Пріянка Чопра та Нік Джонас

Музикант уперше виконав головну роль у кіно. Він зіграв сценариста в картині "Добра половина".

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42-річна індійська акторка Пріянка Чопра вийшла на червону доріжку в компанії чоловіка, 31-річного музиканта Ніка Джонаса. Про це пише Daily Mail.

Колишня зірка Боллівуду підтримала коханого на прем'єрі фільму "Добра половина". Пара зʼявилася разом у театрі Saban Theatre у Беверлі-Гіллз.

Пріянка позувала в прозорому мереживному топі, заправленому в чорні мікрошорти. Її топ і шорти були надіті під прозору сукню на одне плече з мерехтливими золотими квітковими наклейками. Волосся індійська знаменитість розпустила. Вона вийшла у світ на високих чорних підборах і додала до образу кольє Bulgari зі зміями.

Обхопивши однією рукою талію дружини, Джонас продемонстрував великий бежевий піджак і штани з високою талією.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Fullscreen
Пріянка Чопра та Нік Джонас
Фото: Getty Images

Це перша головна роль Ніка Джонаса в кіно. "Добра половина" розповідає про те, як сценарист Ренн Віленд (Джонас) повертається до свого рідного Клівленда після смерті матері.

У комедійній драмі режисера Роберта Шварцмана також зіграли Бріттані Сноу, Александра Шипп, Девід Аркетт і Елізабет Шу.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Fullscreen
Пріянка Чопра та Нік Джонас
Фото: Getty Images

Пріянка та Нік одружилися у 2018 році та виховують маленьку доньку Малті Мері, яку народила сурогатна мама.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала доньку, яка підросла.

Також Фокус писав про відпочинок в Індії Пріянки Чопри з рідними.