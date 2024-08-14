Приянка Чопра поддержала Ника Джонаса на премьере его нового фильма (фото)

Музыкант впервые исполнил главную роль в кино. Он сыграл сценариста в картине "Добрая половина".

Related video

42-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла на красную дорожку в компании мужа, 31-летнего музыканта Ника Джонаса. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая звезда Болливуда поддержала возлюбленного на премьере фильма "Добрая половина". Пара появилась вместе в театре Saban Theatre в Беверли-Хиллз.

Приянка позировала в прозрачном кружевном топе, заправленном в черные микрошорты. Ее топ и шорты были надеты под прозрачное платье на одно плечо с мерцающими золотыми цветочными наклейками. Волосы индийская знаменитость распустила. Она вышла в свет на высоких черных каблуках и добавила к образу колье Bulgari со змеями.

Обхватив одной рукой талию жены, Джонас продемонстрировал большой бежевый пиджак и брюки с высокой талией.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Это первая главная роль Ника Джонаса в кино. "Добрая половина" рассказывает о том, как сценарист Ренн Уилэнд (Джонас) возвращается в свой родной Кливленд после смерти матери.

В комедийной драме режиссера Роберта Шварцмана также сыграли Бриттани Сноу, Александра Шипп, Дэвид Аркетт и Элизабет Шу.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Приянка и Ник поженились в 2018 году и воспитывают маленькую дочь Малти Мэри, которую родила суррогатная мама.

Напомним, Приянка Чопра показала подросшую дочь.

Также Фокус писал об отдыхе в Индии Приянки Чопры с родными.