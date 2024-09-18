"Я этого не заслуживаю": Барри Кеоган рассказал о своем отношении к маленькому сыну (фото)

У Барри Кеоган есть двухлетний сын Брандо от бывшей девушки Элисон Сандро, который родился в 2022 году. Рождение малыша актер вспоминает, как лучшее время в своей жизни.

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Знаменитый ирландский актер Барри Кеоган рассказал о своем опыте отцовства. Хотя он и расстался с матерью своего сына, но в воспитании малыша старается принимать активное участие, сообщает Entertainment Weekly.

31-летний актер, обсуждая роль в фильме режиссера Андреа Арнольда "Птица", в котором он играет отца-одиночку Бага, объяснил, что на создание этого образа его вдохновил собственный реальный жизненный опыт. Он вспомнил свое детство и оценил себя, как отца сейчас.

"Я просто скажу вот что: в детстве у меня не было отца, поэтому даже мои отношения с сыном не совсем похожи на обычные отношения отца и сына, потому что у меня нет человека, у которого я мог бы черпать опыт и на котором мог бы равняться", — заявила звезда "Солтберна".

У ирландского актера есть двухлетний сын Брандо от бывшей девушки Элисон Сандро, который родился в 2022 году. Когда малыш появился на свет, Барри был на съемках, ему разрешили один выходной, чтобы молодой папа мог видеться с сыном. "Они дали мне выходной. Молодцы! Выходной, и сразу на ночные съемки и ночные кормления — бум! Это было, наверное, лучшее время в моей жизни, если честно. Родить мальчика и сниматься в кино. Это было лучшее время в моей жизни, должен сказать — да", — вспомнил Кеоган.

Актер утверждает, что отцовство его не изменило, но повлияло на выбор, который он сейчас делает в своей карьере. "Я чувствую ответственность. Я чувствую огромное давление, и это хорошо. И я не могу выбросить из головы маленького мальчика. Это прекрасно. Знаете, это безумие, но, когда он смотрит на вас, вы чувствуете себя самым важным человеком в мире. Вот как он на меня влияет. Он улыбается вам, и вы думаете: "Ух ты. Ты мне так улыбаешься? Я этого не заслуживаю, но в любом случае спасибо", — отметил Барри.

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