"Я цього не заслуговую": Баррі Кеоган розповів про своє ставлення до маленького сина (фото)

У Баррі Кеогана є дворічний син Брандо від колишньої дівчини Елісон Сандро, який народився 2022 року. Народження малюка актор згадує як найкращий час у своєму житті.

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Знаменитий ірландський актор Баррі Кеоган розповів про свій досвід батьківства. Хоча він і розлучився з матір'ю свого сина, але у вихованні малюка намагається брати активну участь, повідомляє Entertainment Weekly.

31-річний актор, обговорюючи роль у фільмі режисера Андреа Арнольда "Птах", в якому він грає батька-одинака Бага, пояснив, що на створення цього образу його надихнув власний реальний життєвий досвід. Він пригадав своє дитинство та оцінив себе як батька зараз.

"Я просто скажу ось що: у дитинстві у мене не було батька, тому навіть мої стосунки із сином не зовсім схожі на звичайні стосунки батька й сина, адже в мене немає людини, у якої я міг би черпати досвід і на яку міг би рівнятися", — заявила зірка "Солтберна".

В ірландського актора є дворічний син Брандо від колишньої дівчини Елісон Сандро, який народився 2022 року. Коли малюк з'явився на світ, Баррі був на зйомках, йому дозволили один вихідний, щоб молодий тато міг бачитися з сином. "Вони дали мені вихідний. Молодці! Вихідний — і відразу на нічні зйомки та нічні годування — бум! Це був, напевно, найкращий час у моєму житті, якщо чесно. Народити хлопчика і зніматися в кіно. Це був найкращий час у моєму житті, мушу сказати — так", — пригадав Кеоган.

Актор стверджує, що батьківство його не змінило, але вплинуло на вибір, який він зараз робить у своїй кар'єрі. "Я відчуваю відповідальність. Я відчуваю величезний тиск, і це добре. І я не можу викинути з голови маленького хлопчика. Це прекрасно. Знаєте, це божевілля, але, коли він дивиться на вас, ви почуваєтеся найважливішою людиною у світі. Ось як він на мене впливає. Він посміхається вам, і ви думаєте: "Ух ти. Ти мені так посміхаєшся? Я цього не заслуговую, але в будь-якому разі дякую", — зазначив Баррі.

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