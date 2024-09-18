Хайден Панеттьери впервые рассказала о внезапной смерти своего младшего брата (фото)

По словам Хайден Панеттьери, она до конца не оправилась от трагедии, которая постигла ее семью. Актриса восстанавливает свое здоровье, она снова вернулась к работе.

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Американская актриса и певица, бывшая невеста и мать дочери украинского боксера Владимира Кличко, Хайден Панеттьери впервые рассказала о внезапной смерти своего младшего брата Джэнсена в 2023 году. В эмоциональном интервью журналу Рeople она откровенно поделилась, как травма повлияла на нее психическое и физическое здоровье и какие шаги она сделала, чтобы исцелится.

Хайден Панеттьери украсила обложку популярного глянца и поделилась подробностями своей личной жизни.

Как пишет издание, 2023 год должен был стать очень удачным для актрисы: звезда сериала "Amber Alert", которая годами боролась с наркотической и алкогольной зависимостью, возвращение к работе над "Криком 6". Затем, всего за три недели до премьеры фильма в феврале 2023 года, произошло страшная трагедия: ее любимый младший брат Джэнсен неожиданно умер в возрасте 28 лет от заболевания сердца. Мир Панеттьери рухнул.

"Он был моим единственным братом, и моей задачей было защищать его. Когда я потеряла его, я почувствовала, что потеряла половину своей души", — призналась Хайди. 35-летняя звезда "Кармела" вскоре решила, что не хочет выходить из дома, особенно после того, как в первые дни после его смерти за ней следовали фотографы.

"Мне пришлось увидеть ужасные фотографии папарацци, где я выхожу с похорон Джэнсена, которые прошли в очень уединенном месте, и это было шокирующе. Моя агорафобия (расстройство психики, в рамках которого появляется страх скопления людей — ред.) вышла наружу, с чем я боролась в прошлом", — продолжила Панеттьери.

Хайден Панеттьери со своим братом Фото: Instagram jrpanettiere

По словам актрисы, ее тело отреагировало на шок, и через несколько дней она стала практически неузнаваемой. "Я просто раздулась", — сказала она о быстром наборе веса в тот сложный период своей жизни. Хайден считает, что "стресс и кортизол" привели к изменениям тела и снизили ее самооценку: "Я не чувствовала себя уверенно, чтобы надеть одежду и выйти из дома, но я также знала, что мне нужно продолжать двигаться дальше, иначе я никогда не перестану выглядеть и чувствовать себя таким образом. Это стало разрушительным хождением по кругу".

Когда в прошлом году актриса познакомилась с персональным тренером Марни Элтон, все изменилось к лучшему. В их взаимоотношениях возникло доверие, они просто разговаривали, а Панеттьери делилась историями из прошлого.

Хайден Панеттьери Фото: womenshealthmag.com

"Эти длинные, красивые прогулки, где мы могли выплеснуть эмоции, и это был сеанс терапии", — говорит она. "Марни придавала мне сил". Эндорфины, которые Панеттьери получала от сжигания жира, также поднимали ее настроение. По мере того, как ее неуверенность исчезала, исчезала и ее агорафобия. Хайди с каждым днем чувствует себя ​​ лучше, но это не значит, что она исцелилась от травмы смерти Джэнсена.

"Я всегда буду убита горем из-за этого. Я никогда не смогу с этим смириться. Неважно, сколько лет пройдет, я никогда не смогу смириться с его потерей", — призналась звезда "Нэшвилла".

Ранее, в марте прошлого года, бывшая девушка Владимира Кличко Хайден Панеттьери призналась, что сделала пластику груди.