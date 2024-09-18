Гейден Панеттьєр вперше розповіла про раптову смерть свого молодшого брата (фото)

За словами Гейден Панеттьєр, вона до кінця не оговталася від трагедії, яка спіткала її сім'ю. Актриса відновлює своє здоров'я, вона знову повернулася до роботи.

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Американська акторка і співачка, колишня наречена і мати доньки українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр вперше розповіла про раптову смерть свого молодшого брата Дженсена у 2023 році. В емоційному інтерв'ю журналу Рeople вона відверто поділилася, як травма вплинула на її психічне і фізичне здоров'я і які кроки вона зробила, щоб зцілитися.

Гейден Панеттьєр прикрасила обкладинку популярного глянцю і поділилася подробицями свого особистого життя.

Як пише видання, 2023 рік мав стати дуже вдалим для акторки: зірка серіалу "Amber Alert", яка роками боролася з наркотичною та алкогольною залежністю, повернення до роботи над "Криком 6". Потім, усього за три тижні до прем'єри фільму в лютому 2023 року, сталася страшна трагедія: її улюблений молодший брат Дженсен несподівано помер у віці 28 років від захворювання серця. Світ Панеттьєр завалився.

"Він був моїм єдиним братом, і моїм завданням було захищати його. Коли я втратила його, я відчула, що втратила половину своєї душі", — зізналася Гейден. 35-річна зірка "Кармела" незабаром вирішила, що не хоче виходити з дому, особливо після того, як у перші дні після його смерті за нею слідкували фотографи.

"Мені довелося побачити жахливі фотографії папараці, де я виходжу з похорону Дженсена, що відбувся в дуже відокремленому місці, і це було шокуюче. Моя агорафобія (розлад психіки, в рамках якого з'являється страх скупчення людей — ред.) вийшла назовні, з чим я боролася в минулому", — продовжила Панеттьєр.

Гейден Панеттьєр зі своїм братом Фото: Instagram jrpanettiere

За словами зірки, її тіло відреагувало на шок, і через кілька днів вона стала практично невпізнанною. "Я просто роздулася", — сказала вона про швидкий набір ваги в той складний період свого життя. Гейден вважає, що "стрес і кортизол" призвели до змін тіла і знизили її самооцінку: "Я не почувалася впевнено, щоб одягнути одяг і вийти з дому, але я також знала, що мені потрібно продовжувати рухатися далі, інакше я ніколи не перестану мати такий вигляд і почуватися таким чином. Це стало руйнівним ходінням по колу".

Коли торік акторка познайомилася з персональним тренером Марні Елтон, усе змінилося на краще. У їхніх взаєминах виникла довіра, вони просто розмовляли, а Панеттьєр ділилася історіями з минулого.

Гейден Панеттьєр Фото: womenshealthmag.com

"Ці довгі, красиві прогулянки, де ми могли виплеснути емоції, і це був сеанс терапії", — каже вона. "Марні надавала мені сил". Ендорфіни, які Панеттьєрі отримувала від спалювання жиру, також піднімали її настрій. У міру того, як її невпевненість зникала, зникала і її агорафобія. Гейден з кожним днем почувається краще, але це не означає, що вона зцілилася від травми смерті Дженсена.

"Я завжди буду вбита горем через це. Я ніколи не зможу з цим змиритися. Неважливо, скільки років мине, я ніколи не зможу змиритися з його втратою", — зізналася зірка "Нешвілла".

Раніше, у березні минулого року, колишня дівчина Володимира Кличка Гейден Панеттьєр зізналася, що зробила пластику грудей.