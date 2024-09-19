Netflix закрыл реалити-шоу о роскошной недвижимости после первого сезона: в чем причина

Зрителям не понравилась настолько откровенная демонстрация роскоши и дорогих особняков на фоне кризиса жизни в стране.

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Ответ Великобритании на популярное американское реалити-шоу "Продажи с видом на закат" (Selling Sunset) под названием "Лондон на продажу" (Buying London) был закрыт стриминговой платформой Netflix после первого сезона, а армия критиков и поклонников назвала его "самым ненавистным" шоу на ТВ, пишет Daily Mail.

Сериал, который раскрывал закулисье рынка элитной недвижимости одной из крупнейших столиц мира, где ценники начинаются с миллионов, а конкуренция между агентами жесткая, просуществовал очень недолго.

Трейлер реалити-шоу "Лондон на продажу"

В команду шоу входили 44-летний магнат-агент Дэниел Даггерс, который называл себя "Мистер Супер Прайм", бывшая ведущая Sky Sports Оливия Уэйн, ярая сторонница Made In Chelsea Рози Уолден, риелтор Оливер Гамильтон, грозная литовка Раса Багдонавичюте и харизматичная Лорен Кристи, а также Джулиана Ардениус, которая утверждала, что она – "самый популярный дизайнер интерьеров в Лондоне".

На Rotten Tomatoes семисерийный сериал набрал всего 14%, а зрители сочли его "гротескным и ошеломляющим".

Дэниел Даггерс оскандалился, когда опубликовал у себя в Instagram фото дома клиента за 10 миллионов фунтов стерлингов без его разрешения. Владелец элитной недвижимости обвинил риелтора в том, что его публикация – это вмешательство в частную жизнь, которое поставило под угрозу безопасность его семьи.

Прототип британского шоу – американский сериал "Продажи с видом на закат"

В феврале 2020 года Даггерс основал агентство DDRE Ltd — Daniel Daggers Real Estate. Его клиентами стали владельцы очень роскошной недвижимости. За четыре года он продал элитных особняков на пять миллиардов фунтов стерлингов, став богатым и знаменитым.

Несмотря на свой опыт и отличное знание всех особенностей рынка недвижимости для избранных, Дэниел не смог "вытянуть" шоу. Зрителям не понравились "безвкусные" актеры и навязчивая демонстрация роскоши.

"Обычно я люблю глазеть на богатых людей и их обои, но эта британская версия реалити-шоу о недвижимости Selling Sunset — утомительная, беззвучная и позорно тупая. Просмотр ее приведет вас в полную ярость", – написала Ребекка Николсон из Guardian. Она добавила, что во время кризиса стоимости жизни роскошные демонстрации богатства, где дома можно продать за 500 миллионов фунтов стерлингов, вряд ли уместны.

С ней согласна Кэрол Миджли из The Times.

"Реалити-шоу о недвижимости, надутый ребенок любви Selling Sunset и The Apprentice, показывает, что люди могут быть непристойно богатыми и при этом иметь плохой вкус", – отметила она.

Не лучше отзывы и у тех, кто посмотрел шоу.

"Дома были уродливыми, с безвкусным и скучным актерским составом. Банальные сюжетные линии. Вообще не удивлен", "Формат вообще не подходит для рынка Великобритании, где большинство людей с деньгами, как правило, очень сдержанны", – пишут в комментариях.

Однако представительница DDRE не остались обиженными, даже несмотря на закрытие сериала.

""Лондон на продажу" сделал именно то, чего мы хотели. Это позволило нам вывести DDRE Global на международную арену и, как следствие, вызвало рекордный интерес к нашему бизнесу", – сказала она.

Теперь DDRE получила запросы на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов и обеспечила инструкции на сумму 185 миллионов фунтов стерлингов.

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