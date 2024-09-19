Netflix закрив реаліті-шоу про розкішну нерухомість після першого сезону: у чому причина

Глядачам не сподобалася настільки відверта демонстрація розкоші та дорогих маєтків на тлі кризи життя в країні.

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Відповідь Великої Британії на популярне американське реаліті-шоу "Продажі з видом на захід сонця" (Selling Sunset) під назвою "Лондон на продаж" (Buying London) закритий стримінговою платформою Netflix після першого сезону, а армія критиків і шанувальників назвала його "найненависнішим" шоу на ТБ, пише Daily Mail.

Серіал, який розкривав закулісся ринку елітної нерухомості однієї з найбільших столиць світу, де цінники починаються з мільйонів, а конкуренція між агентами жорстка, проіснував дуже недовго.

Трейлер реаліті-шоу "Лондон на продаж"

До команди шоу входили 44-річний магнат-агент Деніел Даггерс, який називав себе "Містер Супер Прайм", колишня ведуча Sky Sports Олівія Вейн, затята прихильниця Made In Chelsea Розі Волден, рієлтор Олівер Гамільтон, грізна литовка Раса Багдонавічюте та харизматична Лорен Крісті, а також Джуліана Арденіус, яка стверджувала, що вона — "найпопулярніша дизайнерка інтер'єрів у Лондоні".

На Rotten Tomatoes семисерійний серіал набрав лише 14%, а глядачі визнали його "гротескним і приголомшливим".

Деніел Даггерс оскандалився, коли опублікував у себе в Instagram фото будинку клієнта за 10 мільйонів фунтів стерлінгів без його дозволу. Власник елітної нерухомості звинуватив рієлтора в тому, що його публікація — це втручання в приватне життя, яке поставило під загрозу безпеку його сім'ї.

Прототип британського шоу — американський серіал "Продажі з видом на захід сонця"

У лютому 2020 року Даггерс заснував агентство DDRE Ltd — Daniel Daggers Real Estate. Його клієнтами стали власники дуже розкішної нерухомості. За чотири роки він продав елітних особняків на п'ять мільярдів фунтів стерлінгів, ставши багатим і знаменитим.

Попри свій досвід і відмінне знання всіх особливостей ринку нерухомості для обраних, Деніел не зміг "витягнути" шоу. Глядачам не сподобалися "несмачні" актори та нав'язлива демонстрація розкоші.

"Зазвичай я люблю витріщатися на багатих людей і їхні шпалери, але ця британська версія реаліті-шоу про нерухомість Selling Sunset — виснажлива, беззвучна і ганебно тупа. Перегляд її приведе вас у повну лють", — написала Ребекка Ніколсон з Guardian. Вона додала, що під час кризи вартості життя розкішні демонстрації багатства, де будинки можна продати за 500 мільйонів фунтів стерлінгів, навряд чи доречні.

З нею згодна Керол Міджлі з The Times.

"Реаліті-шоу про нерухомість, надута дитина любові Selling Sunset і The Apprentice, показує, що люди можуть бути непристойно багатими і при цьому мати поганий смак", — зазначила вона.

Не кращі відгуки й у тих, хто подивився шоу.

"Будинки були потворними, з позбавленим смаку і нудним акторським складом. Банальні сюжетні лінії. Взагалі не здивований", "Формат узагалі не підходить для ринку Великої Британії, де більшість людей із грошима, як правило, дуже стримані", — пишуть у коментарях.

Однак представниці DDRE не залишилися ображеними, навіть попри закриття серіалу.

""Лондон на продаж" зробив саме те, чого ми хотіли. Це дало нам змогу вивести DDRE Global на міжнародну арену і, як наслідок, викликало рекордний інтерес до нашого бізнесу", — сказала вона.

Тепер DDRE отримала запити на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів і забезпечила інструкції на суму 185 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус писав, що улюблену тосканську віллу королеви Вікторії виставили на продаж.