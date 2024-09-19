Звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж изменился до неузнаваемости ради новой роли

Питер снимается в новой адаптации шекспировского "Короля Лира". Главную роль в картине играет Аль Пачино.

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55-летний голливудский актер Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера в "Игре престолов", был сфотографирован на съемках нового фильма в Лос-Анджелесе в гриме, и его практически невозможно было узнать, пишет The Sun.

Лицо четырехкратного обладателя премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале в 2019, 2018, 2015 и 2011 годах, было покрыто макияжем, состоящим из белой краски для лица, густых черных и красных теней для век и красной помады. Его вьющиеся волосы гримеры превратили в ирокез и покрыли голову белой краской.

Кадры со съемок фильма "Лир Рекс"

Устрашающий образ актера завершала длинная красная мантия с золотыми украшениями.

Питер снимается в новой адаптации "Короля Лира" Уильяма Шекспира. Он играет Шута.

Шут – важный персонаж в пьесе Шекспира. Он выступает в роли остроумного и честного советника короля, который с помощью юмора и сарказма может указать на недостатки Лира.

Кроме Динклэйджа, на съемочной площадке замечены 84-летний Аль Пачино и 51-летний Стивен Дорфф. Аль Пачино сфотографировали в королевском наряде: черной тунике под богато украшенной фиолетовой мантией с золотой отделкой. Седые волосы актера выглядели взлохмаченными, а лицо закрывала борода.

Дорфф был в зеленой накидке на одно плечо, в "грязном" гриме. На его лице и руках виднелись многочисленные татуировки, а на левой ноге гримеры нарисовали ему заметную рану. Образ завершала пара коричневых сандалий.

В актерский состав фильма также вошли Джессика Честейн (Гонерилья), Ариана Дебос (Корделия), Рэйчел Броснахан в роли Риган, ЛаКейт Стэнфилд в роли Эдмунда, Крис Мессина в роли герцога Корнуолла, Тед Левин в роли графа Кента, Дэнни Хьюстон в роли герцога Олбани, Мэтью Джейкобс в роли герцога Корнуолла и Риз Койро в роли Освальда.

Актерский состав картины "Король Лир"

Сценаристом и режиссером картины выступает Бернард Роуз ("Анна Каренина", "Кендимен"). История повествует о стареющем короле Лире, который делит свое королевство между тремя дочерьми. Вместо того чтобы довериться единственной дочери, которая действительно заботится о нем, Лир доверяет ее коварным сестрам. Они лишают его власти и "обрекают его на жалкую пустошь ужаса и безумия".

Пьеса многократно ставилась на Бродвее и за его пределами, последней из которых стала бродвейская адаптация 2019 года, где традиционно мужские образы воплотили женщины. Так, Так, Гленда Джексон сыграла Лира, Рут Уилсон — Шута, а Педро Паскаль — Эдмунда.

Рагее Фокус писал об интересных фактах из жизни Питера Динклэйджа.