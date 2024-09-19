Зірка "Гри престолів" Пітер Дінклейдж змінився до невпізнання заради нової ролі

Пітер знімається в новій адаптації шекспірівського "Короля Ліра". Головну роль у картині грає Аль Пачіно.

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55-річний голлівудський актор Пітер Дінклейдж, який зіграв Тіріона Ланністера у "Грі престолів", був сфотографований на зйомках нового фільму в Лос-Анджелесі в гримі, і його практично неможливо було впізнати, пише The Sun.

Обличчя чотириразового володаря премії "Еммі" за найкращу чоловічу роль другого плану в драматичному серіалі в 2019, 2018, 2015 і 2011 роках було вкрите макіяжем, який складався з білої фарби для обличчя, густих чорних і червоних тіней для повік і червоної помади. Його кучеряве волосся гримери перетворили на ірокез і покрили голову білою фарбою.

Кадри зі зйомок фільму "Король Лір"

Страхітливий образ актора завершувала довга червона мантія із золотими прикрасами.

Пітер знімається в новій адаптації "Короля Ліра" Вільяма Шекспіра. Він грає Шута.

Блазень — важливий персонаж у п'єсі Шекспіра. Він виступає в ролі дотепного і чесного радника короля, який за допомогою гумору і сарказму може вказати на недоліки Ліра.

Крім Дінклейджа, на знімальному майданчику помічені 84-річний Аль Пачіно і 51-річний Стівен Дорфф. Аль Пачіно сфотографували в королівському вбранні: чорній туніці під пишно оздобленою фіолетовою мантією із золотим оздобленням. Сиве волосся актора виглядало скуйовдженим, а обличчя закривала борода.

Дорфф був у зеленій накидці на одне плече, у "брудному" гримі. На його обличчі та руках виднілися численні татуювання, а на лівій нозі гримери намалювали йому помітну рану. Образ завершувала пара коричневих сандалів.

До акторського складу фільму також увійшли Джессіка Честейн (Гонерілья), Аріана Дебос (Корделія), Рейчел Броснахан у ролі Ріган, ЛаКейт Стенфілд у ролі Едмунда, Кріс Мессіна в ролі герцога Корнуолла, Тед Левін у ролі графа Кента, Денні Г'юстон у ролі герцога Олбані, Метью Джейкобс у ролі герцога Корнуолла та Різ Койро в ролі Освальда.

Акторський склад картини "Король Лір"

Сценаристом і режисером картини виступає Бернард Роуз ("Анна Кареніна", "Кендімен"). Історія оповідає про старіючого короля Ліра, який ділить своє королівство між трьома дочками. Замість того щоб довіритися єдиній дочці, яка дійсно піклується про нього, Лір довіряє її підступним сестрам. Вони позбавляють його влади і "прирікають його на жалюгідну пустку жаху і божевілля".

П'єсу багаторазово ставили на Бродвеї та за його межами, останньою з яких стала бродвейська адаптація 2019 року, де традиційно чоловічі образи втілили жінки. Так, Гленда Джексон зіграла Ліра, Рут Вілсон — Шута, а Педро Паскаль — Едмунда.

Раніше Фокус писав про цікаві факти з життя Пітера Дінклейджа.