Известную журналистку отстранили от работы из-за отношений с женатым политиком

Оливия Нуцци подтвердила, что ее отношения с Робертом Ф. Кеннеди-младшим вышли за рамки рабочих, но уверяет, что интима между ними не было.

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Политический корреспондент журнала New York Magazine, 31-летняя Оливия Нуцци отстранена от работы после того, как стало известно о ее вероятном романе с 70-летним политиком Робертом Ф. Кеннеди-младшим, сообщает Variety.

Слухи о романе поползли после того, как Нуцци посетила особняк политика в Калифорнии за $7 миллионов в ноябре 2023 года, чтобы взять у него интервью.

"Недавно наш вашингтонский корреспондент Оливия Нуцци призналась редакторам журнала, что вступила в личные отношения с бывшим субъектом, имеющим отношение к кампании 2024 года, пока она освещала кампанию, что является нарушением стандартов журнала в отношении конфликта интересов и раскрытия информации. Если бы журнал знал об этих отношениях, она бы не продолжила освещать президентскую кампанию. Внутренний обзор ее опубликованных работ не нашел никаких неточностей или доказательств предвзятости. В настоящее время она находится в отпуске из журнала, и журнал проводит более тщательную стороннюю проверку. Мы сожалеем об этом нарушении доверия наших читателей", – заявили в New York Magazine.

В свою очередь репортер CNN Брайан Стелтер обнародовал заявление Оливии, в котором она призналась, что ранее в этом году характер некоторых коммуникаций между ней и "бывшим объектом репортажа" стал личным.

Оливия Нуцци и Роберт Ф. Кеннеди-младший

"В то время я не сообщала об этом предмете напрямую и не использовала их в качестве источника", – заверила Нуцци. Она утверждает, что их отношения никогда не были физическими, но о них пришлось рассказать, "чтобы предотвратить возникновение конфликта".

"Я глубоко сожалею, что не сделала этого немедленно, и приношу извинения тем, кого я разочаровала, особенно моим коллегам в Нью-Йорке", – подчеркнула Оливия.

Кеннеди, который приостановил свою кампанию за пост президента и поддержал кандидата от республиканцев Дональда Трампа в конце августа, женат на актрисе Шерил Хайнс с 2014 года. Его жена активно участвовала в президентской кампании мужа.

Представитель Кеннеди уже заявил СМИ, что он встречался с Оливией Нуцци только один раз в жизни для интервью, которое она попросила, что привело к появлению популярной статьи.

Что касается Нуцци, то и она, как оказалось, несвободна. Девушка помолвлена с сентября 2023-го. Ее жених – 50-летний вашингтонский корреспондент Politico Райан Лицца.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек был замечен в компании дочери Роберта Ф. Кеннеди-младшего.