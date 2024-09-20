Відому журналістку відсторонили від роботи через стосунки з одруженим політиком

Олівія Нуцці підтвердила, що її стосунки з Робертом Ф. Кеннеді-молодшим вийшли за межі робочих, але запевняє, що інтиму між ними не було.

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Політичну кореспондентку журналу New York Magazine, 31-річну Олівію Нуцці відсторонено від роботи після того, як стало відомо про її ймовірний роман із 70-річним політиком Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, повідомляє Variety.

Чутки про роман поповзли після того, як Нуцці відвідала маєток політика в Каліфорнії за $7 мільйонів у листопаді 2023 року, щоб узяти в нього інтерв'ю.

"Нещодавно наша вашингтонська кореспондентка Олівія Нуцці зізналася редакторам журналу, що вступила в особисті стосунки з колишнім суб'єктом, що має відношення до кампанії 2024 року, поки вона висвітлювала кампанію, що є порушенням стандартів журналу щодо конфлікту інтересів і розкриття інформації. Якби журнал знав про ці стосунки, вона б не продовжила висвітлювати президентську кампанію. Внутрішній огляд її опублікованих робіт не знайшов жодних неточностей або доказів упередженості. Наразі вона перебуває у відпустці з журналу, і журнал проводить ретельнішу сторонню перевірку. Ми шкодуємо про це порушення довіри наших читачів", — заявили в New York Magazine.

Натомість репортер CNN Браян Стелтер оприлюднив заяву Олівії, в якій вона зізналася, що раніше цього року характер деяких комунікацій між нею і "колишнім об'єктом репортажу" став особистим.

Олівія Нуцці та Роберт Ф. Кеннеді-молодший

"У той час я не повідомляла про цей предмет безпосередньо і не використовувала їх як джерело", — запевнила Нуцці. Вона стверджує, що їхні стосунки ніколи не були фізичними, але про них довелося розповісти, "щоб запобігти виникненню конфлікту".

"Я глибоко шкодую, що не зробила цього негайно, і вибачаюся перед тими, кого я розчарувала, особливо перед моїми колегами в Нью-Йорку", — підкреслила Олівія.

Кеннеді, який призупинив свою кампанію за посаду президента і підтримав кандидата від республіканців Дональда Трампа наприкінці серпня, одружений на акторці Шеріл Гайнс із 2014 року. Його дружина брала активну участь у президентській кампанії чоловіка.

Представник Кеннеді вже заявив ЗМІ, що він зустрічався з Олівією Нуцці тільки один раз у житті для інтерв'ю, яке вона попросила, що призвело до появи популярної статті.

Що стосується Нуцці, то і вона, як виявилося, має бойфренда. Дівчина заручена з вересня 2023-го. Її наречений — 50-річний вашингтонський кореспондент Politico Раян Ліцца.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек був помічений у компанії дочки Роберта Ф. Кеннеді-молодшого.