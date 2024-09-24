В стиле 90-ых: Деми Мур показала лучшие модные образы для осени 2024 (фото, видео)

Актриса продемонстрировала ансамбли, которые сделают осень по-настоящему уютной и теплой.

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61-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала несколько очень актуальных и стильных образов на осень 2024, снявшись в рекламной кампании бренда J. Crew с легкой ноткой ностальгии. Рассматривая фото, сделанные Максом Фараго, можно почерпнуть для себя вдохновение при подборе гардероба на осень.

В ознаменование перезапуска культового каталога ритейлера актриса появляется в качестве одной из четырех звезд на обложке осеннего выпуска 2024 года. Для ностальгического ощущения конца 90-ых, аутентичного наследию бренда от города до побережья, осенняя кампания снимается исключительно на пленку в Хэмптоне и Нью-Йорке.

На снимках Мур позирует в уютных, но шикарных ансамблях. В одном из кадров Деми демонстрирует красный свитер, белоснежные брюки и пару походных ботинок.

В другом она надела свитер с узором "фэр-айл", который сочетается с парой свободных джинсов. Образ завершает классический тренч.

Еще один интересный образ актрисы состоит из бежевого свитера оверсайз крупной вязки и джинсов с эффектом состаривания и красных лоферов.

На видео со съемок можно увидеть и любимую собаку Деми, Пилаф, которую та держит в руках.

Ранее Фокус писал о том, что украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды сезона осень-зима 2024/2025.