У стилі 90-их: Демі Мур показала найкращі модні образи для осені 2024 (фото, відео)

Актриса продемонструвала ансамблі, які зроблять осінь по-справжньому затишною і теплою.

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61-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала кілька дуже актуальних і стильних образів на осінь 2024 року, знявшись у рекламній кампанії бренду J. Crew з легкою ноткою ностальгії. Crew з легкою ноткою ностальгії. Розглядаючи фото, зроблені Максом Фараго, можна почерпнути для себе натхнення при підборі гардероба на осінь.

В ознаменування перезапуску культового каталогу ритейлера акторка з'являється як одна з чотирьох зірок на обкладинці осіннього випуску 2024 року. Для ностальгічного відчуття кінця 90-их, автентичного спадщині бренду від міста до узбережжя, осіння кампанія знімається виключно на плівку в Гемптоні та Нью-Йорку.

На знімках Мур позує в затишних, але шикарних ансамблях. В одному з кадрів Демі демонструє червоний светр, білосніжні штани і пару похідних черевиків.

В іншому вона одягла светр з візерунком "фер-айл", який поєднується з парою вільних джинсів. Образ завершує класичний тренч.

Ще один цікавий образ акторки складається з бежевого светра оверсайз грубої в'язки і джинсів з ефектом зістарювання та червоних лоферів.

На відео зі зйомок можна побачити й улюблену собаку Демі, Пілаф, яку та тримає в руках.

Раніше Фокус писав про те, що український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди сезону осінь-зима 2024/2025.