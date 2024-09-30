Ребел Уилсон показала снимки со свадьбы с Рамоной Агрумой (фото)

Влюбленные скрепили свой союз на итальянском острове. Это произошло 28 сентября.

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44-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон показала фото со своей тайной свадьбы. Кадры важного дня звезда экрана показала в Instagram.

Ребел вернулась к социальным сетям впервые после обмена обетами с Рамоной Агрумой на Сардинии.

Австралийская актриса вышла замуж за своего возлюбленного на романтической церемонии на средиземноморском острове в окружении близких друзей и членов семьи.

Нарушив молчание в социальных сетях, Уилсон опубликовала фотографию счастливой пары, на которой они держатся за руки вскоре после этого.

В подписи к фото она отметила: "Женаты. Сардиния 28.09.24".

Источник ранее сообщил, что пара планирует пожениться на "суперромантичной" и приватной церемонии в окружении своих самых близких и дорогих людей.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума

Пара впервые встретилась в 2021 году и объявила о помолвке в феврале 2023 года. У них уже есть дочь Ройс Лилиан, которой в ноябре 2024 года исполнится два года. Девочку родила суррогатная мать.

Ребел Уилсон Фото: Rebel Wilson/Instagram

Напомним, почему Ребел Уилсон не имела романтических отношений до 35 лет.

Также Фокус писал о маленькой дочери Ребел Уилсон.