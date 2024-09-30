Ребел Вілсон показала знімки з весілля з Рамоною Агрумою (фото)

Закохані скріпили свій союз на італійському острові. Це відбулося 28 вересня.

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44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон показала фото зі свого таємного весілля. Кадри важливого дня зірка екрану показала в Instagram.

Ребел повернулася до соціальних мереж уперше після обміну обітницями з Рамоною Агрумою на Сардинії.

Австралійська акторка одружилася зі своєю коханою на романтичній церемонії на середземноморському острові в оточенні близьких друзів і членів сім'ї.

Порушивши мовчання в соціальних мережах, Вілсон опублікувала фотографію щасливої ​​пари, на якій вони тримаються за руки незабаром після цього.

У підписі до фото вона зазначила: "Одружені. Сардинія 28.09.24".

Джерело раніше повідомило, що пара планує одружитися на "суперромантичній" та приватній церемонії в оточенні своїх найближчих і найдорожчих людей.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума

Пара вперше зустрілася в 2021 році та оголосила про заручини в лютому 2023 року. У них уже є дочка Ройс Ліліан, якій у листопаді 2024 виповниться два роки. Дівчинку народила сурогатна мати.

Ребел Вілсон Фото: Rebel Wilson/Instagram

Нагадаємо, чому Ребел Вілсон не мала романтичних стосунків до 35 років.

Також Фокус писав про маленьку доньку Ребел Вілсон.