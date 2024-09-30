Ребел Вілсон показала знімки з весілля з Рамоною Агрумою (фото)
Закохані скріпили свій союз на італійському острові. Це відбулося 28 вересня.
44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон показала фото зі свого таємного весілля. Кадри важливого дня зірка екрану показала в Instagram.
Ребел повернулася до соціальних мереж уперше після обміну обітницями з Рамоною Агрумою на Сардинії.
Австралійська акторка одружилася зі своєю коханою на романтичній церемонії на середземноморському острові в оточенні близьких друзів і членів сім'ї.
Порушивши мовчання в соціальних мережах, Вілсон опублікувала фотографію щасливої пари, на якій вони тримаються за руки незабаром після цього.
У підписі до фото вона зазначила: "Одружені. Сардинія 28.09.24".
Джерело раніше повідомило, що пара планує одружитися на "суперромантичній" та приватній церемонії в оточенні своїх найближчих і найдорожчих людей.
Пара вперше зустрілася в 2021 році та оголосила про заручини в лютому 2023 року. У них уже є дочка Ройс Ліліан, якій у листопаді 2024 виповниться два роки. Дівчинку народила сурогатна мати.
Нагадаємо, чому Ребел Вілсон не мала романтичних стосунків до 35 років.
Також Фокус писав про маленьку доньку Ребел Вілсон.