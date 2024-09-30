Натали Портман, Эшли Грэм и Пэрис Джексон посетили показ Стеллы Маккартни в Париже (фото)

Стелла Маккартни во Франции представила свою новую коллекцию. Ее пришли поддержать многие актеры, музыканты и модели.

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В понедельник, 30 сентября, в рамках Недели моды в Париже на показе Стеллы Маккартни PFW Весна/Лето 2025 присутствовали многие знаменитости, сообщает Daily Mail.

Звезды съехались во Францию ​, чтобы поддержать знаменитого дизайнера. Натали Портман на показе блистала в шикарном маленьком черном платье. Свой образ актриса дополнила черными плотными колготками, лаковыми туфлями на высоких каблуках в тон и маленькой черной сумочкой с короткими ручками. Звезда "Черного лебедя" распустила длинные волосы, сделав пробор набок, и нанесла вечерний макияж.

Натали Портман на показе Стеллы Маккартни Фото: Getty Images

Тем временем 26-летняя дочь поп-звезды Майкла Джексона Пэрис появилась в осенним коричневым двубортном тренче, к которому подобрала сливового оттенка туфли с открытым задником и такого же цвета замшевую сумку с золотистой цепочкой. Она небрежно распустила волосы и нанесла едва заметный макияж.

Дочь Майкла Джексона Пэрис Фото: Getty Images

Также на мероприятии была замечена 36-летняя модель "plus-size" Эшли Грэм. Она выглядела очень элегантно в шикарном белом тренче на запах и черных туфлях с острыми носками на высоких каблуках. Свой образ американская модель дополнила черной сумкой Стеллы Маккартни с металлическим декором.

Модель Эшли Грэм Фото: Getty Images

Показ знаменитого дизайнера привлек многих звезд, включая Том Дейли, Хейли Уильямс, Джамилу Джамил, Барбару Палвин, Анаис Галлахер, Грету Гервиг, Анну Винтур и других.

Младший брат Стеллы, 47-летний Джеймс Маккартни, также пришел на шоу, чтобы поддержать свою старшую сестру. Они с удовольствием позировали для фотографий. 53-летняя Стелла продемонстрировала непринужденный стиль в шикарном темно-синем джемпере в сочетании с подходящими брюками в тонкую полоску, создав изысканный и элегантный образ. Джеймс был одет в серые брюки и черную куртку на молнии.

Дизайнер Стелла Маккартни со своим братом Джеймсом Фото: Getty Images

Ранее, 30 сентября, Фокус писал о том, что 54-летняя Наоми Кэмпбелл в шикарном платье появилась на Неделе моды в Париже.