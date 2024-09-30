Наталі Портман, Ешлі Грем і Періс Джексон відвідали показ Стелли Маккартні в Парижі (фото)

Стелла Маккартні у Франції представила свою нову колекцію. Її прийшли підтримати багато акторів, музикантів і моделей.

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У понеділок, 30 вересня, у межах Тижня моди в Парижі на показі Стелли Маккартні PFW Весна/Літо 2025 були присутні багато знаменитостей, повідомляє Daily Mail.

Зірки з'їхалися до Франції, щоб підтримати знаменитого дизайнера. Наталі Портман на показі блищала в шикарній маленькій чорній сукні. Свій образ актриса доповнила чорними щільними колготками, лаковими туфлями на високих підборах у тон і маленькою чорною сумочкою з короткими ручками. Зірка "Чорного лебедя" розпустила довге волосся, зробивши проділ набік, і нанесла вечірній макіяж.

Наталі Портман на показі Стелли Маккартні Фото: Getty Images

Тим часом 26-річна дочка поп-зірки Майкла Джексона Періс з'явилася в осінньому коричневому двобортному тренчі, до якого підібрала сливового відтінку туфлі з відкритим задником і такого ж кольору замшеву сумку із золотистим ланцюжком. Вона недбало розпустила волосся і нанесла ледь помітний макіяж.

Дочка Майкла Джексона Періс Фото: Getty Images

Також на заході була помічена 36-річна модель "plus-size" Ешлі Грем. Вона мала дуже елегантний вигляд у шикарному білому тренчі із запахом і чорних туфлях із гострими носками на високих підборах. Свій образ американська модель доповнила чорною сумкою Стелли Маккартні з металевим декором.

Модель Ешлі Грем Фото: Getty Images

Показ знаменитого дизайнера привернув увагу багатьох зірок, включно з Томом Дейлі, Гейлі Вільямс, Джамілою Джаміл, Барбарою Палвін, Анаїс Ґаллахер, Ґретою Ґервіґ, Анною Вінтур та іншими.

Молодший брат Стелли, 47-річний Джеймс Маккартні, також прийшов на шоу, щоб підтримати свою старшу сестру. Вони із задоволенням позували для фотографій. 53-річна Стелла продемонструвала невимушений стиль у шикарному темно-синьому джемпері в поєднанні з відповідними брюками в тонку смужку, створивши вишуканий і елегантний образ. Джеймс був одягнений у сірі штани і чорну куртку на блискавці.

Дизайнерка Стелла Маккартні зі своїм братом Джеймсом Фото: Getty Images

Раніше, 30 вересня, Фокус писав про те, що 54-річна Наомі Кемпбелл у шикарній сукні з'явилася на Тижні моди в Парижі.