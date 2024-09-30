54-річна Наомі Кемпбелл у шикарній сукні з'явилася на Тижні моди в Парижі (фото, відео)

Модель у красивій сукні продемонструвала струнку фігуру і бездоганний смак. Нещодавно Наомі Кемпбелл потрапила в скандал, пов'язаний із витрачанням грошей благодійної організації.

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Американська супермодель Наомі Кемпбелл у відвертій сукні вийшла на подіум на показ Duran Lantink у ліцеї Тюрго під час Тижня моди в Парижі, повідомляє Daily Mail.

54-річна зірка на показі дизайнерської колекції Ready To Wear Весна 2025 продемонструвала свою підтягнуту фігуру в елегантній чорній сукні з вирізом, декорованим прозорою сіткою в області декольте. До сукні на тонких бретелях вона підібрала масивне срібне намисто у вигляді коміра і масивні сережки.

Свій образ модель доповнила чорними туфлями з гострим носком на високих підборах. Наомі нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі димчастими тінями, а губи — блиском рожевого відтінку. Зірка уклала чорне волосся прямо з проділом посередині.

Топмодель Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Відомо, що знаменитість нещодавно потрапила в скандал, пов'язаний з її благодійною організацією Fashion for Relief. Наглядовий орган заявив, що виявив серйозні порушення в управлінні фінансами, зокрема під час проживання зірки в готелях і оплати її спа-процедур. Комісія з благодійності також встановила, що з 6,4 млн доларів, зібраних Fashion For Relief у період із 2016 до 2022 року, тільки 522 000 було спрямовано на благі цілі. Розслідування засвідчило, що в період з квітня 2016 року до липня 2022 року всього 8,5% від загального обсягу витрат благодійної організації припадало на благодійні гранти. Наомі була одним із трьох піклувальників, дискваліфікованих унаслідок розслідування. Модель від посади опікуна було відсторонено на п'ять років.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що Наомі Кемпбелл заборонили займатися благодійною діяльністю.