54-летняя Наоми Кэмпбелл в шикарном платье появилась на Неделе моды в Париже (фото, видео)

Модель в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру и безупречный вкус. Недавно Наоми Кэмпбелл попала в скандал, связанный с тратой денег благотворительной организации.

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Американская супермодель Наоми Кэмпбелл в облегающем платье вышла на подиум на показ Duran Lantink в лицее Тюрго во время Недели моды в Париже, сообщает Daily Mail.

54-летняя звезда на показе дизайнерской коллекции Ready To Wear Весна 2025 продемонстрировала свою подтянутую фигуру в элегантном черном платье с вырезом, декорированным прозрачной сетки в области декольте. К платью на тонких бретелях она подобрала массивное серебряное ожерелье в виде воротника и массивные серьги.

Свой образ модель дополнила черными туфлями с острым носком на высоких каблуках. Наоми нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями, а губы — блеском розового оттенка. Звезда уложила черные волосы прямо с пробором посредине.

Топ-модель Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Известно, что знаменитость недавно попала в скандал, связанный с ее благотворительной организации Fashion for Relief. Надзорный орган заявил, что обнаружил серьезные нарушения в управлении финансами, в том числе при проживании звезды в гостиницах и оплате ее спа-процедур. Комиссия по благотворительности также установила, что из 6,4 млн долларов, собранных Fashion For Relief в период с 2016 по 2022 год, только 522 000 были направлены на благие цели. Расследование показало, что в период с апреля 2016 года по июль 2022 года всего 8,5% от общего объема расходов благотворительной организации приходилось на благотворительные гранты. Наоми была одним из трех попечителей, дисквалифицированных в результате расследования. Модель от должности попечителя была отстранена на пять лет.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что Наоми Кэмпбелл запретили заниматься благотворительной деятельностью.