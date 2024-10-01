44-летняя звезда "Аббатства Даунтон" родила первенца

Актриса тщательно оберегает личную жизнь от СМИ. До сих пор она официально не подтвердила свои предполагаемые отношения с Марком Тернером, а также не раскрывает пол и имя малыша.

Related video

Английская актриса Джоанн Фроггатт впервые в свои 44 лет стала мамой. Звезда "Аббатства Даунтон" родила первенца. По данным Mail Online, малыш появился на свет в начале этого месяца, однако знаменитость держала это в секрете.

О материнстве актрисы стало известно после того, как таблоид опубликовал фотографии Джоанн, гуляющей с детской коляской в Беркшире. На осенней прогулке она выглядела непринужденно стильно, одетая в кожаную байкерскую куртку, белоснежную футболку, мешковатые брюки и кепку.

Кто отец ребенка – не сообщается, поскольку Фроггатт держит свою личную жизнь в секрете. Еще в августе 2023 года ее связывали с таинственным мужчиной по имени Марк Тернер, но до сих пор она хранила молчание об их предполагаемом романе. Впервые их увидели вместе, когда она взяла его на вечеринку в ресторане The Italian Greyhound в лондонском районе Мэрилебон.

До их отношений Джоанн была замужем за IT-консультантом Джеймсом Кэнноном. Пара состояла в браке с 2012-го по 2020 год и жила вместе в Бакингемшире.

О своей беременности Джоан сообщила в июне на церемонии вручения премии Into Film Awards. Она пришла в красном платье на одно плечо, которое не скрывало ее растущий живот.

Фроггатт снималась в телесериале "Аббатство Даунтон" с 2010-го по 2015 год. Британский исторический драматический многосерийный фильм, созданный Джулианом Феллоузом, получил успех среди критиков, а Фроггатт в 2012, 2014 и 2015 годах номинировалась на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале. В 2015 году она получила премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана за роль горничной леди Кроули Анны Бейтс.

Актриса вернется в "Аббатство Даунтон" в связи с началом съемок третьего полнометражного фильма во вселенной сериала.

Ранее Фокус писал о том, что умерла актриса Мэгги Смит, звезда сериала.