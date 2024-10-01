44-річна зірка "Абатства Даунтон" народила первістка

Актриса ретельно оберігає особисте життя від ЗМІ. Досі вона офіційно не підтвердила свої ймовірні стосунки з Марком Тернером, а також не розкриває стать та ім'я малюка.

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Англійська актриса Джоанн Фроггатт уперше у свої 44 роки стала мамою. Зірка "Абатства Даунтон" народила первістка. За даними Mail Online, малюк з'явився на світ на початку цього місяця, проте знаменитість тримала це в секреті.

Про материнство акторки стало відомо після того, як таблоїд опублікував фотографії Джоанн, яка гуляє з дитячим візочком у Беркширі. На осінній прогулянці вона мала невимушено стильний вигляд, одягнена в шкіряну байкерську куртку, білосніжну футболку, мішкуваті штани і кепку.

Хто батько дитини — не повідомляється, оскільки Фроггатт тримає своє особисте життя в секреті. Ще в серпні 2023 року її пов'язували з таємничим чоловіком на ім'я Марк Тернер, але досі вона зберігала мовчання про їхній ймовірний роман. Уперше їх побачили разом, коли вона взяла його на вечірку в ресторані The Italian Greyhound у лондонському районі Мерілебон.

До їхніх стосунків Джоанн була одружена з IT-консультантом Джеймсом Кенноном. Пара перебувала у шлюбі з 2012-го до 2020 року та жила разом у Бакінгемширі.

Про свою вагітність Джоан повідомила в червні на церемонії вручення премії Into Film Awards. Вона прийшла в червоній сукні на одне плече, яка не приховувала її живіт, що росте.

Фроггатт знімалася в телесеріалі "Абатство Даунтон" з 2010-го до 2015 року. Британський історичний драматичний багатосерійний драматичний фільм, створений Джуліаном Феллоузом, здобув успіх серед критиків, а Фроггатт у 2012, 2014 і 2015 роках номінувалася на премію "Еммі" за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному телесеріалі. У 2015 році вона отримала премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану за роль покоївки леді Кроулі Анни Бейтс.

Актриса повернеться в "Абатство Даунтон" у зв'язку з початком зйомок третього повнометражного фільму у всесвіті серіалу.

Раніше Фокус писав про те, що померла актриса Меггі Сміт, зірка серіалу.