Тайный сын основателя британской рок-группы Fleetwood Mac стал бездомным

Питер Грин год встречался с матерью Лиама. Его сын рос без участия отца и боготворил его, хотя и не смог простить ему отсутствия в своей жизни.

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Лиам Фирлей, внебрачный сын рок-звезды Питера Грина, умершего два года назад, не получил ни копейки с наследства артиста в 4,5 млн фунтов стерлингов, а свои деньги потратил все до копейки, оставшись ни с чем. Сейчас он – бездомный, живущий на улицах Лондона, пишет MyLondon.

То, что он сын рок-легенды, Фирлей был вынужден доказывать через суд, пройдя текст ДНК. У его матери Джины был роман с музыкантом на протяжении года. В то время девушке было 18 лет, а ее знаменитому возлюбленному – 30.

Но несмотря на это, он не получил ничего от своего отца.

Лиам, ветеран армии, который уволился из ВС в 2003 году из-за несогласия с войной в Ираке, несколько раз в своей жизни был бездомным, но говорит, что это – самый травмирующий опыт.

По словам Фирлея, его заставили вернуться на улицу три месяца назад, поскольку он пытался оплатить счета за уход за своей бабушкой по материнской линии, которая воспитывала его в отсутствие отца.

Лиам Фирлей Фото: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Мужчина рассказал журналистам, что рос, поклоняясь своему отцу, который был одним из основателей культовой группы в 1967 году, и хотел быть с ним. Он унаследовал от Грина музыкальные способности.

"Я музыкант, как и мой отец, я могу играть на нескольких инструментах. Это в крови", – заверил Лиам. Однако у него осталась обида на отца, поскольку тот никак не участвовал в его жизни. Его воспитывала бабушка по материнской линии, Морин Фирлей, из-за проблем с психическим здоровьем у его матери.

Сейчас у него нет средств для ухода за бабушкой и оплаты аренды жилья, поэтому он вынужден жить в палатке в центре города Ричмонд.

"Когда ты бездомный, твоя гордость не существует. Она мертва, ее нет. Ты не можешь чувствовать себя хорошо. Я просто все время чувствую себя оцепеневшим. Вот когда ты не заботишься о себе, ты саморазрушаешься. Ты просто ненавидишь себя и начинаешь пить. Если вы когда-нибудь оказываетесь бездомным, это занимает около трех недель, а затем ваш разум переключается в совершенно другое состояние. Затем вам просто становится наплевать на все. Но теперь я к этому привык", – говорит Лиам.

Большую часть своей жизни он провел на юго-западе Лондона: родился в Кингстоне и вырос в Клэпхэме, прежде чем переехал в Ричмонд. После отставки из армии он работал на нескольких производствах, а в последнее время был помощником в ночном приюте Brixton Night Shelter.

Единственное, что сейчас дает Лиаму силы жить, – его трехлетняя дочь, которая живет с матерью:

"Я так сильно скучаю по ней все время, она значит для меня весь мир. Я просто хочу заботиться о ней, я не хочу быть на улице. Я должен продолжать идти ради нее. Это так тяжело".

Фирлей скучает по своей дочери Фото: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Кто такой Питер Грин

Питер Грин был основателем и гитаристом американско-британской группы Fleetwood Mac. Тогда в состав коллектива, кроме него, входили Мик Флитвуд, Джереми Спенсер и Джон Макви. Они выпустили такие хиты, как "Black Magic Woman", "Albatross" и "Man Of The World".

Гитарная игра музыканта характеризуется отчетливым вибрато и лаконичностью. Хотя он играл на разных гитарах, наиболее известен уникальный тембр его гитары Gibson Les Paul

"Black Magic Woman" – один из самых узнаваемых хитов Fleetwood Mac

Со временем Грину диагностировали шизофрению. Он вел беспорядочный образ жизни, прежде чем умереть у себя дома в Канви-Айленде, Эссекс, в июле 2020 года.

В 2022 году стали известны детали завещания Грина, из которых следует, что три четверти состояния рокера в размере 4,5 млн фунтов стерлингов были оставлены его братьям Майклу и Леонарду и сестре Линде Авирам, а оставшаяся четверть – Роузбад, которая живет в США. Однако получит она их при условии, если докажет, что она его биологическая дочь.

Ранее Фокус писал, что невестка знаменитого рокера показала фото со своей свадьбы.