Таємний син засновника британського рок-гурту Fleetwood Mac став бездомним

Пітер Грін рік зустрічався з матір'ю Ліама. Його син ріс без участі батька і обожнював його, хоча й не зміг пробачити його відсутності у своєму житті.

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Ліам Фірлей, позашлюбний син рок-зірки Пітера Гріна, який помер два роки тому, не отримав жодної копійки зі спадку артиста в 4,5 млн фунтів стерлінгів, а свої гроші витратив усі до копійки, залишившись ні з чим. Зараз він — безхатченко, який живе на вулицях Лондона, пише MyLondon.

Те, що він син рок-легенди, Фірлей був змушений доводити через суд, пройшовши текст ДНК. У його матері Джини був роман із музикантом протягом року. У той час дівчині було 18 років, а її знаменитому коханому — 30.

Але попри це, він не отримав нічого від свого батька.

Ліам, ветеран армії, який звільнився зі ЗС 2003 року через незгоду з війною в Іраку, кілька разів у своєму житті був безхатченком, але каже, що це — найбільш травмуючий досвід.

За словами Фірлея, його змусили повернутися на вулицю три місяці тому, оскільки він намагався оплатити рахунки за догляд за своєю бабусею по материнській лінії, яка виховувала його за відсутності батька.

Ліам Фірлей Фото: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Чоловік розповів журналістам, що ріс, поклоняючись своєму батькові, який був одним із засновників культового гурту 1967 року, і хотів бути з ним. Він успадкував від Гріна музичні здібності.

"Я музикант, як і мій батько, я можу грати на кількох інструментах. Це в крові", — запевнив Ліам. Однак у нього залишилася образа на батька, оскільки той ніяк не брав участі в його житті. Його виховувала бабуся по материнській лінії, Морін Фірлей, через проблеми з психічним здоров'ям у його матері.

Наразі він не має коштів для догляду за бабусею та оплати оренди житла, тож змушений жити в наметі в центрі міста Річмонд.

"Коли ти бездомний, твоя гордість не існує. Вона мертва, її немає. Ти не можеш почуватися добре. Я просто весь час почуваюся заціпенілим. Ось коли ти не дбаєш про себе, ти саморуйнуєшся. Ти просто ненавидиш себе і починаєш пити. Якщо ви коли-небудь опиняєтеся безхатченком, це триває близько трьох тижнів, а потім ваш розум перемикається в зовсім інший стан. Потім вам просто стає наплювати на все. Але тепер я до цього звик", — каже Ліам.

Більшу частину свого життя він провів на південному заході Лондона: народився в Кінгстоні і виріс у Клепхемі, перш ніж переїхав до Річмонда. Після відставки з армії він працював на кількох виробництвах, а останнім часом був помічником у нічному притулку Brixton Night Shelter.

Єдине, що зараз дає Ліаму сили жити, — його трирічна донька, яка живе з матір'ю:

"Я так сильно сумую за нею весь час, вона означає для мене весь світ. Я просто хочу піклуватися про неї, я не хочу бути на вулиці. Я повинен продовжувати йти заради неї. Це так важко".

Фірлей сумує за своєю донькою Фото: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Хто такий Пітер Грін

Пітер Грін був засновником і гітаристом американсько-британського гурту Fleetwood Mac. Тоді до складу колективу, крім нього, входили Мік Флітвуд, Джеремі Спенсер і Джон Макві. Вони випустили такі хіти, як "Black Magic Woman", "Albatross" і "Man Of The World".

Гітарна гра музиканта характеризується виразним вібрато і лаконічністю. Хоча він грав на різних гітарах, найбільш відомий унікальний тембр його гітари Gibson Les Paul.

"Black Magic Woman" — один із найбільш упізнаваних хітів Fleetwood Mac

Згодом Гріну діагностували шизофренію. Він вів безладний спосіб життя, перш ніж померти у себе вдома в Канві-Айленді, Ессекс, у липні 2020 року.

У 2022 році стали відомі деталі заповіту Гріна, з яких випливає, що три чверті статків рокера в розмірі 4,5 млн фунтів стерлінгів було залишено його братам Майклу та Леонарду і сестрі Лінді Авірам, а чверть, що залишилася, — Роузбад, яка мешкає в США. Однак отримає вона їх за умови, якщо доведе, що вона його біологічна дочка.

Раніше Фокус писав, що невістка знаменитого рокера показала фото зі свого весілля.