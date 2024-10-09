"Тяжелый диагноз": младший сын Джимми Картера борется с неизлечимой болезнью (фото)

Джеффри Картер справляется со своими симптомами с помощью терапии глубокой стимуляции мозга. Ему имплантировали электроды, которые помогают контролировать движения тела.

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Фотограф Доннел Джеффри Картер, младший из трех сыновей 39 президента США Джимми Картера и его покойной супруги Розалин, борется с неизлечимой болезнью Паркинсона. О диагнозе своего отца рассказал Джош Картер во время панельной дискуссии Международного дня пожилых людей, организованного Организацией Объединенных Наций, сообщает Рeople.

По словам его сына Джоша, 72-летний Джеффри уже некоторое время знает о своем диагнозе, при этом живет один и самостоятельно справляется с бытовыми проблемами.

"Мы знаем, что болезнь Паркинсона — это улица с односторонним движением. Мой отец сейчас живет один, он может заботиться о себе, он независим, но он построил свой дом, зная, что однажды ему понадобится больше помощи. Мы идем к этому с широко открытыми глазами, понимая, что у нас будет все больше и больше обязанностей, и это просто должно стать частью жизни", — отметил 40-летний Джош.

Джеффри Картер, 1977 год Фото: Getty Images

Джеффри переехал в новый дом почти десять лет назад и заранее позаботился о том, чтобы он был доступен для инвалидной коляски, если она ему когда-нибудь понадобится.

"Он не очень открыто говорит об этом… Просто болезнь Паркинсона — отстой. Это тяжелая болезнь. Это тяжелый диагноз", — отметил внук президента Картера. По его словам, отцу удалось справиться со своими симптомами с помощью терапии глубокой стимуляции мозга, которая потребовала хирургической имплантации двух электродов на батарейках в определенные области мозга, которые управляют движениями.

"Он буквально может контролировать свой мозг с помощью своего iPhone, что дико. Без своей терапии он, по сути, ничего не может сделать. Когда включает устройство с помощью телефона, он может встать, может ходить, может держать стакан с напитками, не проливая их, может есть, может общаться. Это смена дня и ночи. Он может играть с моими детьми, он может играть с другими своими внуками. Так что, это настоящая удача — оказаться на этой волне технологий", — объяснил Джош.

39-й президент США Джимми Картер со своей семьей, 1976 год Фото: Getty Images

Ранее, 1 октября, Фокус писал о том, что 100-летний экс-президент Джимми Картер намерен проголосовать за Камалу Харрис.