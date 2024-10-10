Энн Хэтэуэй извинилась перед журналисткой за интервью 12-летней давности (видео)

Оскароносная актриса согласилась дать Кьерсти Флаа новое интервью в рамках продвижения ее нового фильма, который выходит на экраны в мае следующего года.

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41-летяя американская актриса Энн Хэтэуэй немало удивила репортера Кьерсти Флаа, когда прислала ей письмо, где извинилась за интервью 2012 года. Об этом журналистка рассказала своим подписчикам в TikTok.

Флаа недавно поделилась записью беседы 12-летней давности с актрисой, во время которой Энн явно была не в духе. Через день после публикации видео с ней связался представитель Хэтэуэй от ее имени.

"Должна сказать, я была в шоке. Я вообще не ожидала, что она вообще обратится ко мне. Я думала, что она никогда не увидит это видео, но она это увидела и сделала что-то довольно удивительное", — сказала Флаа, показав, что Хэтэуэй отправила ей "длинное электронное письмо", в котором объяснила, что она переживала в то время, и извинилась "за то, что дала ужасное интервью".

В оригинальном интервью, которое вышло в рамках продвижения Энн ее мюзикла "Отверженные", Флаа начала свою беседу, шутя попросив Хэтэуэй ответить на первый вопрос песней.

"Я собиралась спеть тебе вопрос, а ты можешь спеть ответ", — сказала Флаа, смеясь в клипе. Однако Хэтэуэй эта идея не понравилась. "Ну, я не буду этого делать, но ты можешь спеть", — ответила она.

Флаа продолжила интервью, задавая Хэтэуэй такие вопросы, как "Ты помнишь свою первую влюбленность?" и считает ли она, что "любовь была более страстной" в период времени, когда происходили события фильма. После обоих вопросов Хэтэуэй просто ответила: "Нет".

На интервью у Флаа Хэтэтуэй была не в духе

В то время Флаа сказала своим подписчикам, что "все пошло не так, как планировалось", и подтолкнула их посмотреть остальную часть "ужасного" клипа на ее канале YouTube.

Теперь же Флаа говорит, что извинения оскароносной звезды были "трогательны".

"Просто говоря об этом, я почти плачу. Я была так благодарна, что она это сделала. Это было очень личное сообщение и мы решили, что я не буду делиться тем, что было в письме. Но я просто хотела поделиться с вами тем, что она сделала, потому что это было просто потрясающе", — сказала Кьерсти.

В свою очередь журналистка поблагодарила Энн за извинения и предложила ей записать новое интервью. Хэтэуэй согласилась и даже пригласила Флаа на беседу по случаю выхода ее нового фильма в мае следующего года.

"Я очень уважаю людей, которые признают свои ошибки и говорят, что сожалеют. "Извините" — это такое сильное слово", — подчеркнула Кьерсти.

Ранее Фокус писал, что Энн Хэтэуэй похвасталась годовщиной трезвости, а также объяснила, почему она не снимется в сиквеле "Дьявол носит Prada"